Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 14:30h.

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Dijo adiós al Mundial ante Argentina tras una sensacional actuación

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El Mundial condiciona bastante todo lo que suceda en el mercado de fichajes. Por un lado, ciertas operaciones se retrasan hasta su conclusión. Por otro, el torneo pone en el escaparate mundial a aquellos futbolistas que sobresalen. En este sentido, el Real Oviedo es protagonista debido a la sensacional actuación de uno de sus jugadores que está en la puerta de salida. Hablamos de Haissem Hassan.

La Egipto de Hassan acaba de caer eliminada en un polémico y disputado partido de octavos de final frente a Argentina. El encuentro marchaba de cara, pero se truncó en los minutos finales pese al 0-2 favorable a los egipcios. El encuentro dejó grandes protagonistas y uno de ellos fue el futbolista del Oviedo.

Hassan cuajó una sensacional actuación ante los ojos del mundo y poco han tardado en llamar a su puerta. Según informa Deportes Cope Asturias, ya son varios los clubes que han preguntado al Oviedo por el fichaje del atacante. Ya es conocido que el club carbayón se remite a su cláusula de 12 millones de euros para dejarlo salir, pero llama la atención la premura con la que varios equipos se han interesado en su fichaje por su gran actuación frente a Argentina y en el resto de minutos de los que ha disfrutado en el Mundial.

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Otro pellizco para el Villarreal

El Oviedo no es el único club que se frota las manos ante el buen pellizco económico que puede sumar por la venta de Hassan. El Villarreal, club al que llegó en 2020 desde Francia, también se guardó un porcentaje de una futura venta tras su marcha al Oviedo en 2024. Concretamente un 40%. Esto quiere decir que el club groguet podría percibir alrededor de cinco millones de euros del total de la cláusula. Sin duda, su nombre dará que hablar durante el verano.