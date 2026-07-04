Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 20:03h.

Así vestirá el Real Oviedo en esta nueva temporada

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El Real Oviedo ha anunciado de una tacada las tres camisetas que vestirá durante la temporada 26/27 tras la experiencia de la pasada campaña en LALIGA EA Sports. El conjunto asturiano, que repite con Adidas, ha confirmado la primera zamarra, con el habitual color azul, la segunda, de rosa y la tercera, gris, además de confirmar que seguirán vistiendo la del centenario en algunos choques puntuales.

Con protagonismo para los futbolistas del Vetusta y del femenino, el club carbayón ha presentado sus nuevas pieles para la vuelta a LALIGA HYPERMOTION con un vídeo con el lema "Lo real pasa en casa". Entre las principales novedades de la primera está el cambio del dorado de los detalles por el blanco más común de temporadas anteriores.

El comunicado del Real Oviedo con las tres camisetas de la 26/27

El Real Oviedo ha desvelado este sábado las equipaciones que vestirán nuestros equipos durante la temporada 2026/2027. Bajo el lema y hashtag #LoRealPasaEnCasa, el Club ha presentado las tres camisetas que acompañarán al oviedismo a lo largo de este nuevo curso.

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Las nuevas equipaciones del Real Oviedo para la temporada 2026/27, creadas nuevamente junto a nuestro sponsor técnico Adidas, incorporan un escudo termoadhesivo con efecto 3D de TPU flexible, que aporta un acabado de alta calidad sin renunciar a la comodidad. Además, presentan un corte Slim y están confeccionadas con tejido 100 % poliéster reciclado, reafirmando el compromiso del Club con la sostenibilidad.

En el apartado técnico, las camisetas cuentan con la tecnología climacool, diseñada para favorecer el máximo rendimiento. Gracias a un sistema de microporos y paneles de malla estratégicamente distribuidos, el tejido optimiza la transpiración, facilita la circulación del aire y ayuda a mantener la piel seca, regulando la temperatura corporal durante la práctica deportiva.

Las tres equipaciones oficiales se pondrán a la venta el próximo 16 de julio en tiendas oficiales y en realoviedo.shop, en versión hombre, mujer, niño y minikit infantil. Por otro lado, los abonados de la temporada 26/27 así como los carnets oviedistas dispondrán de un descuento directo del 15%.

Asimismo, durante la temporada 2026/27, el Real Oviedo mantendrá un vínculo especial con su historia. Además de las tres equipaciones oficiales, el primer equipo volverá a vestir la equipación del Centenario en determinados partidos oficiales. Una decisión motivada por la extraordinaria acogida que tuvo entre el oviedismo y que permitirá seguir dando protagonismo a una camiseta que simboliza los cien años de historia del Club.

Con #LoRealPasaEnCasa, el Real Oviedo inicia una nueva temporada con la ilusión renovada y el orgullo de representar unos colores que forman parte de la historia y del corazón de miles de oviedistas. Porque, una vez más, lo real pasa en casa.