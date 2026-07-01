Desvelados los partidos y la fecha de la Jornada Retro de LaLiga 2027

Se disputará el fin de semana del 11 de abril

Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA

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LaLiga volverá a tener una Jornada Retro. Ya se hizo por primera vez en la historia durante la temporada 2025/2026 y se volverá a repetir el próximo curso, con equipaciones especiales de todos aquellos clubes que se unan a la iniciativa, incluidos los colectivos arbitrales, así como grafismos 'vintage' y hasta un balón propio del siglo XX.

Este martes, la RFEF ha anunciado el calendario completo de LaLiga 26/27, con la jornada 1 y la jornada 38 como principales puntos de interés, así como los Clásicos y los derbis regionales. Pero también hay una fecha que ha sido señalada en rojo por la propia Federación: la Jornada Retro.

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En esta ocasión, la Jornada Retro de LaLiga 2027 se disputará durante el fin de semana del 10 y 11 de abril. Coincidirá con la jornada 31 en Primera y la jornada 34 en Segunda.

Los partidos de la Jornada Retro de LaLiga EA Sports serán los siguientes:

Alavés-Betis.

Atlético de Madrid-Levante.

Celta de Vigo-Elche.

Espanyol-Málaga.

Osasuna-Real Madrid.

Racing-Barcelona.

Rayo Vallecano-Real Sociedad.

Sevilla-Deportivo.

Valencia-Getafe.

Villarreal-Athletic.

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Los partidos de la Jornada Retro de LaLiga Hypermotion, que se disputarán el mismo fin de semana, serán los siguientes: