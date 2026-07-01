Desvelados los partidos y la fecha de la Jornada Retro de LaLiga 2027
Se disputará el fin de semana del 11 de abril
Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA
LaLiga volverá a tener una Jornada Retro. Ya se hizo por primera vez en la historia durante la temporada 2025/2026 y se volverá a repetir el próximo curso, con equipaciones especiales de todos aquellos clubes que se unan a la iniciativa, incluidos los colectivos arbitrales, así como grafismos 'vintage' y hasta un balón propio del siglo XX.
Este martes, la RFEF ha anunciado el calendario completo de LaLiga 26/27, con la jornada 1 y la jornada 38 como principales puntos de interés, así como los Clásicos y los derbis regionales. Pero también hay una fecha que ha sido señalada en rojo por la propia Federación: la Jornada Retro.
En esta ocasión, la Jornada Retro de LaLiga 2027 se disputará durante el fin de semana del 10 y 11 de abril. Coincidirá con la jornada 31 en Primera y la jornada 34 en Segunda.
Los partidos de la Jornada Retro de LaLiga EA Sports serán los siguientes:
- Alavés-Betis.
- Atlético de Madrid-Levante.
- Celta de Vigo-Elche.
- Espanyol-Málaga.
- Osasuna-Real Madrid.
- Racing-Barcelona.
- Rayo Vallecano-Real Sociedad.
- Sevilla-Deportivo.
- Valencia-Getafe.
- Villarreal-Athletic.
Los partidos de la Jornada Retro de LaLiga Hypermotion, que se disputarán el mismo fin de semana, serán los siguientes:
- Albacete-Ceuta.
- Almería-Tenerife.
- Andorra-Real Valladolid.
- Castellón-Burgos.
- Celta Fortuna-Cádiz.
- Eibar-Córdoba.
- Girona-Granada.
- Las Palmas-Mallorca.
- Real Oviedo-Eldense.
- Sabadell-Leganés.
- Sporting-Sanse.