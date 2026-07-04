Kimi Antonelli le para los pies a Lewis Hamilton y gana la 'sprint' de Silverstone

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 13:46h.

Con malos resultados en Barcelona y Austria, Kimi Antonelli se reencuentra con la victoria y termina la 'sprint' por delante de Lewis Hamilton y Lando Norris

Así fue la reunión entre Adrian Newey, Fernando Alonso y Lance Stroll para recuperar la confianza en Aston Martin

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Kimi Antonelli se ha llevado la victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Gran Bretaña tras imponerse en Silverstone a Lewis Hamilton, que no pudo convertir su 'pole' en triunfo ante su afición. El joven piloto de Mercedes adelantó al británico en el ecuador de la prueba y gestionó la ventaja hasta cruzar la meta en primera posición, mientras que Hamilton tuvo que conformarse con la segunda plaza. George Russell completó el podio con otro sólido resultado para Mercedes. Con estos ocho puntos, Antonelli refuerza su liderato en el Mundial de Fórmula 1, ampliando su ventaja sobre sus principales perseguidores antes de la clasificación para la carrera del domingo.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz finalizó en la 17ª posición tras una 'sprint' muy complicada en la que nunca encontró el ritmo para acercarse a la zona de puntos. La parte positiva para el madrileño es haber quedado nuevamente por delante de su compañero Alex Albon. Y aún más difícil fue la carrera para Fernando Alonso, que terminó 20º después de un fin de semana que, por el momento, sigue siendo muy cuesta arriba para Aston Martin. Además, el de Aston Martin tuvo un pequeño incidente con Sergio Pérez. Ninguno de los dos pudo sumar puntos en Silverstone y ambos afrontarán la clasificación con la necesidad de mejorar sus prestaciones de cara al Gran Premio.

"Han sido diez vueltas con Hamilton muy divertidas. Cuando he entrado en el modo adelantamiento sabía que iba a tener mi oportunidad. He usado todo lo que tenía y conseguí adelantarle. Quería romper ese modo adelantamiento con él y alcanzar la meta. McLaren y Red Bull están llegando. Hay que subir el listón y seguir rindiendo", resume el propio Antonelli tras la 'sprint'.

Así ha terminado la 'sprint' en Silverstone