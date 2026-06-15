Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUN 2026 - 13:57h.

El piloto británico ha revelado uno de los motivos de su bajón en 2025

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Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más dulces desde su llegada a Ferrari. El británico ganó el Gran Premio de Cataluña del fin de semana pasado, logrando su primera victoria vestido de rojo y poniendo fin a una larga sequía de triunfos. Con esta gran actuación, el siete veces campeón del mundo ha confirmado su resurgir en 2026 tras una primera temporada con los italianos para el olvido y ha sumado a su palmarés la victoria número 106 de su trayectoria en la Fórmula 1. Ahora que los resultados vuelven a acompañarle, Hamilton ha revelado una circunstancia desconocida que ayuda a explicar muchas de las dificultades que sufrió durante su primer año en Ferrari.

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Lewis Hamilton revela que corrió lesionado durante la temporada 2025

Tras vivir su mejor fin de semana como piloto de Ferrari, el británico ha revelado uno de los motivos de su inesperado bajón en 2025 y es que arrastró molestias durante toda la temporada por un accidente que tuvo en una sesión de test en el circuito de Montmeló. "He entrenado muy duro este año. El año pasado fue difícil desde el principio porque me lesioné aquí, un accidente fuerte y arrastré esa lesión durante todo el año, que fue realmente complicado. Nunca quieres pensar sobre ello", dijo Lewis Hamilton en rueda de prensa después de la carrera.

El primer año con el equipo italiano fue muy duro para el siete veces campeón del mundo y así lo ha hecho saber tras darle la vuelta a la situación y conseguir su primera victoria con la escudería del Cavallino Rampante. "Soy un ser humano y vivo todo tipo de momentos, en los que veo todas las cosas y por supuesto, hay momentos que entran dentro de mí. Lo hablé el año pasado, pasé mucho tiempo con la familia, con los amigos, con la gente que me conoce y nunca ha dudado de mí. Han estado a mi lado durante toda la vida", explicó el inglés.

La resurrección de Lewis Hamilton

La versión '2026' de Lewis Hamilton está siendo completamente distinta a la que ofreció en su primera temporada como ferrarista. El británico se ha adaptado a la perfección a los nuevos monoplazas de la nueva reglamentación y su actitud, tanto dentro como fuera de la pista, lo demuestra. El de Stevenage, que sigue soñando con el octavo título, ha hablado de su preparación para esta temporada. "El entrenamiento al que me sometí fue el más duro de toda mi carrera, para mantenerme en buena forma. Nunca tienes que dudar de ti, tienes que seguir creyendo en ti mismo y esas cosas son las que he vuelto a implementar en mi mentalidad. Me he reconstruido hasta este punto y he vuelto a lo que era", confesó.