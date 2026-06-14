Alberto Cercós García 14 JUN 2026 - 17:29h.

Fernando Alonso tuvo que abandonar en la vuelta 41 por problemas en la batería del Aston Martin

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No ha sido el Gran Premio de Barcelona que ni Aston Martin, ni Fernando Alonso ni toda la afición en Montmeló esperaba. El 2026 en general está siendo durísimo para todas las partes mencionadas, y tras lo visto este domingo... la historia sigue empeorando por momentos. El piloto asturiano clasificó en última posición y no solo eso: esta mañana se confirmaba que iba a salir desde el pit-lane. Hasta eso se le fue arrebatado a los 'alonsitas' presentes en las gradas de Montmeló. La tónica de la temporada es tan desastrosa que ni siquiera sorprende el final de la carrera: pasadas 40 vueltas y por problemas en la nueva batería del AMR26, Alonso se vio obligado a abandonar. Un duro golpe que el propio Fernando analiza.

"El ingeniero me dijo por la radio que parase el coche y saltara, así que me imaginé que se trataba de un problema de baterías porque es entonces cuando debes saltar del coche. Habíamos cambiado piezas antes de la carrera así que posiblemente tengamos que salir desde el pit-lane otra vez en Austria. Pero esto es lo que hay, sufrimos con las prestaciones pero también con la fiabilidad, que aún no está asegurada del todo. Aún tenemos muchos problemas", avisa Alonso en declaraciones recogidas por AS. Y es que el fin de semana de Aston Martin en general es digno de estudio.

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Fernando Alonso y la afición en Montmeló: un sentimiento único

Pese a ello, el mensaje del piloto español es claro. "Tenemos que estar juntos. El punto de Mónaco demostró que no nos rendimos, aunque estemos atrás en la parrilla. Tenemos otras esperanzas para la segunda parte del año con mejoras para ser un poco más competitivos, pero tenemos que ver resultados. En algún momento necesitamos ver que algunas mejoras hacen el coche más rápido, en los últimos años no siempre fue así. Hay que demostrar algunas cosas con las evoluciones de este año y luego esperemos que vaya mejor", apunta.

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¿La afición y el apoyo durante todo el fin de semana? Lo mejor según Alonso. "La mejor parte del fin de semana, los aficionados fueron increíbles todo el fin de semana y ha sido una sensación muy buena y muy emotiva para mí, posiblemente en mi última carrera en Barcelona. Disfruté cada minuto fuera del coche pero desafortunadamente no les dimos lo que merecíamos. Esperemos poder mejorar en la segunda parte del año", zanja un Alonso que no sabe si volverá a correr en Montmeló.