Fernando Alonso no obra el milagro en Montmeló y saldrá último: enésimo ridículo de Aston Martin

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 16:22h.

Aston Martin sigue sin levantar cabeza y Fernando Alonso saldrá vigésimo en Montmeló

Fernando Alonso no quiere pensar en si es su última vez en Montmeló: "Que sea un fin de semana para recordar"

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Enésimo desastre de Aston Martin y Fernando Alonso. En el Gran Premio de Barcelona, el último que seguramente el piloto español dispute en la Fórmula 1, la historia sigue siendo la misma. Durante las tres sesiones de entrenamientos libres, el AMR26 ya había dado síntomas de lo mal que iba en el trazado catalán. Incluso el pasado jueves Mike Krack ya avisó que la evolución en pista iba a ser muy crítica. Tanto es así, que Alonso ha clasificado en última posición para la carrera de este domingo. Un resultado nefasto, ridículo y que no hace otra cosa que encender aún más todos los rumores sobre el futuro del asturiano en Aston Martin.

"Sobre el papel, Barcelona será duro. Muy duro. En Barcelona no hay dónde esconderse. Después de Barcelona, normalmente sabes dónde estás. Es un baño de realidad para tu ritmo. Tenemos que intentar ejecutar sin cometer errores y sacar el máximo aprendizaje", anticipaba el mencionado Krack nada más llegar a Montmeló. Unas palabras que han ido cogiendo mucho sentido con el paso de las sesiones, y es que en ningún momento el AMR26 de Alonso ha mostrado algún síntoma de evolución. Ni mejoras, ni previsión de dar un paso adelante hasta dentro de unos meses.

Lance Stroll, por delante de Fernando Alonso

Ni siquiera eso. La afición española presente en Montmeló verá este domingo como Alonso partirá último en la carrera. Una posición inaudita para el asturiano y que no hace otra cosa que profundizar duramente en la situación actual de la escudería británica. Porque no solo es la P22 de Alonso, sino también la P21 de Lance Stroll. El canadiense, que tiene una particular victoria por clasificar delante de su compañero por primera vez en muchísimo tiempo, tampoco es capaz de sacar jugo a las prestaciones del monoplaza.

Por delante de los dos Aston Martin están los Cadillac de Valtteri Bottas y Checo Pérez, además de Alex Albon y Esteban Ocon, que tampoco han podido pasar el corte de la Q1. Resultados muy negativos que, seguramente, harán flexionar -y mucho- a un Fernando Alonso que no volverá a participar en una clasificación de F1 en Montmeló nunca más.