¿Cambiar MotoGP por la F1? Marc Márquez se sube al Audi y alucina

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 13:05h.

Marc Márquez está en Montmeló para vivir la jornada de Fórmula 1 y ya se ha puesto al volante de un monoplaza

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Cambiar MotoGP por la Fórmula 1 no debe ser nada sencillo. Sin embargo, los pilotos con talento seguramente ese cambio de chip lo darían muy rápidamente. En el caso de Marc Márquez, no sería la primera vez que le vemos pilotar un vehículo de cuatro ruedas. Tras ganar hace una semana en Hungría, el catalán está de visita en el 'Gran Circo'. Su prioridad es animar a los pilotos españoles, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso; sin embargo, no ha podido evitar subirse en el monoplaza de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.