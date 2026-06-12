¿Cambiar MotoGP por la F1? Marc Márquez se sube al Audi y alucina
Marc Márquez está en Montmeló para vivir la jornada de Fórmula 1 y ya se ha puesto al volante de un monoplaza
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Cambiar MotoGP por la Fórmula 1 no debe ser nada sencillo. Sin embargo, los pilotos con talento seguramente ese cambio de chip lo darían muy rápidamente. En el caso de Marc Márquez, no sería la primera vez que le vemos pilotar un vehículo de cuatro ruedas. Tras ganar hace una semana en Hungría, el catalán está de visita en el 'Gran Circo'. Su prioridad es animar a los pilotos españoles, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso; sin embargo, no ha podido evitar subirse en el monoplaza de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
La cara de Marc Márquez al subirse al Audi es pura poesía. El español ha alucinado como un niño pequeño, mientras que Bortoleto y Hülkenberg le explicaban todos los detalles del volante. Una experiencia única que puedes ver en el vídeo superior.