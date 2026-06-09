Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 13:12h.

El piloto canadiense estuvo a punto de irse contra el muro en la zona del túnel

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El Gran Premio de Mónaco suele dejar algunas de las imágenes más espectaculares de toda la temporada de Fórmula 1. Las estrechas calles del Principado no permiten el más mínimo error y cualquier despiste puede terminar en accidente. Cada salvada al límite pasa a convertirse en una de las acciones más comentadas del fin de semana y la que realizó Lance Stroll en la zona del túnel durante la carrera del domingo, ha pasado desapercibida, pero su reacción por la radio no.

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La reacción de Lance Stroll cuando estuvo a punto de chocarse en Mónaco

El piloto canadiense tuvo uno de los sustos del fin de semana en una zona especialmente delicada del trazado monegasco, el túnel. Stroll perdió de manera fugaz el control del coche, pero pudo salvarlo haciendo una corrección. Las imágenes muestran como la parte trasera del AMR26 comienza a deslizarse de manera repentina y como, durante unos instantes, el 18 de Aston Martin es un mero pasajero. Lo llamativo de esta acción no solo fue la salvada del canadiense, sino su reacción por la radio.

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Apenas unos segundos después de casi irse contra el muro, Stroll hizo un gesto con su mano izquierda al quedar impresionado por lo cerca que estuvo de tener un accidente. Acto seguido, pulsó el botón de la radio para comunicarse con su equipo y las palabras del canadiense se han hecho virales en redes sociales.

"Eso ha sido interesante", dijo el piloto. Su ingeniero le respondió que "lo había visto" y Stroll soltó una carcajada. La comunicación por radio finalizó con otro mensaje del 18 de Aston Martin. "Eso fue un... ¡hasta pronto!". Vueltas más tarde, el de Montreal abandonó porque tuvo un accidente en la última curva por culpa de las condiciones del asfalto y en la rueda de prensa de después del Gran Premio le echó la culpa al motor Honda.