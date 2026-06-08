Max Verstappen se mete en un lío: filtra el piso donde vive cuando creía que no le grababan

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 12:54h.

El piloto neerlandés estaba explicando donde vivía a Antonelli, Hadjar y Pérez

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Max Verstappen tuvo uno de los peores grandes premios de Mónaco de su carrera y no solo por lo que ocurrió en la pista. El piloto neerlandés realizó una gran clasificación el sábado colocando su Red Bull en segunda posición por delante del Ferrari de Hamilton y justo detrás del intratable Kimi Antonelli. El domingo sería algo muy distinto ya que el monoplaza del neerlandés sufrió un problema mecánico en la salida del Gran Premio y, minutos antes del comienzo del mismo, Verstappen filtraría el piso donde vive cuando creía que las cámaras oficiales de la Fórmula 1 no le estaban grabando.

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El Gran Premio de Mónaco de Max Verstappen

Después de clasificar en segunda posición a milésimas del 'poleman' Kimi Antonelli, Verstappen era una de los alicientes para creer que el Gran Premio de Mónaco podía ser algo diferente en comparación a otras temporadas. El neerlandés siempre da espectáculo y, tras un inicio de temporada en el que se ha demostrado que Red Bull está lejos de Mercedes y Ferrari, el cuatro veces campeón del mundo no tenía nada que perder. Sin embargo, su RB22 sufriría un fallo en el motor y se quedaría parado en la parrilla durante la salida. El equipo austriaco, segundos después, le comunicó que tenía que retirar el coche.

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Tras el abandono, Max Verstappen atendió a los medios y bromeó con marcharse a su casa ya que, como se supo durante la previa de la carrera y como explicó el mismo a la prensa, estaba a 500 metros del circuito. El de Red Bull fue visto cogiendo un barco durante la celebración del Gran Premio, pero no se supo si este iba dirigido a su domicilio.

Max Verstappen filtra donde vive durante el drivers parade

El piloto neerlandés tuvo un domingo para olvidar ya que además de abandonar en la primera vuelta del Gran Premio, minutos antes de que comenzara la carrera, filtró el piso donde vive en Mónaco. Durante el drivers parade, la vuelta que realizan los pilotos al circuito subidos a un camión para saludar a los aficionados, Verstappen estaba explicando a Sergio Pérez, Kimi Antonelli e Isack Hadjar donde se situaba su domicilio en Montecarlo. Max no se percató de que el directo oficial de la Fórmula 1 en YouTube le estaba grabando y que, además, la conversación estaba siendo captada por el micrófono.