Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 12:20h.

El piloto inglés fue uno de los nombres destacados del fin de semana

En vídeo, la masterclass de Fernando Alonso en Mónaco: así fueron sus dos salidas

Compartir







Lewis Hamilton ha vuelto. Tras un 2025 donde el inglés estuvo irreconocible, tanto dentro como fuera de la pista, el 44 ha recuperado su nivel y está siendo el mejor piloto de Ferrari esta temporada. El británico acabó 2º la carrera de Mónaco de este fin de semana y ha adelantado a su compatriota George Russell en el campeonato de pilotos para colocarse en segunda posición. Hamilton volvió a sonreír en Montecarlo y uno de los motivos fue la presencia de su actual pareja Kim Kardashian, cuya relación con el inglés está causando furor en redes sociales. Además, el siete veces campeón del mundo dejó uno de los memes de la temporada durante la bandera roja en el tramo final del Gran Premio.

PUEDE INTERESARTE Ferrari hipoteca su presente y su futuro: 100 millones entre Leclerc y Hamilton

Lewis Hamilton y su vídeo viral apartando a un cámara

El inglés fue uno de los pioneros en 'la cultura del patinete' en el paddock y el pit lane de la Fórmula 1 y varios pilotos como Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Gabriele Bortoleto, le han copiado la idea. Durante la bandera roja de este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, cuando quedaban menos de ocho minutos para que la carrera se relanzara, Hamilton salió del garaje de Ferrari a toda velocidad en su patinete para dirigirse a su coche.

PUEDE INTERESARTE El enésimo milagro de Fernando Alonso: un punto en Mónaco para paliar el sufrimiento

En el trayecto, una de las cámaras oficiales de la retransmisión de la Fórmula 1, se puso delante del británico y este no dudó en apartarla con un manotazo. El siete veces campeón del mundo no solo se hizo viral por este gesto, sino también por una de las celebridades invitadas a su garaje y que confirma una de las relaciones del momento.

La relación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian causa furor en las redes sociales

El Gran Premio de Mónaco está repleto de invitados vip, pero uno de los más especiales estuvo en el box del número 44 de Ferrari. Kim Kardashian, actual pareja de Lewis Hamilton, presenció en directo el segundo puesto del inglés en el circuito de Montecarlo. La modelo, que ha sido vista en numerosas ocasiones durante los últimos meses con el británico fuera de los circuitos, acudió al Gran Premio de Mónaco para apoyar al siete veces campeón del mundo y eso ha hecho que las redes sociales estallen.

El momento más viral fue al acabar la carrera. Hamilton cruzó la meta segundo y cuando se bajó del coche para ir a saludar a sus mecánicos y al resto de miembros del equipo Ferrari, se dirigió hacia Kim Kardashian y le dio un beso en la mejilla. El inglés está realizando una gran temporada y uno de los motivos puede ser la relación que tiene con la celebridad estadounidense.