La incógnita de Luis de la Fuente con Nico Williams para el España-Portugal

Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 00:00h.

Nico Williams no se ejercita aún con el resto del grupo

El rezo de Nico Williams y la imagen que da esperanzas a España: "Por suerte me ha escuchado"

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La Selección Española ya mira al duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Portugal, otra de las favoritas para alzarse con el torneo, y Luis de la Fuente sigue aún pendiente de si podrá estar disponible Nico Williams. El jugador del Athletic Club sigue con su plan individualizado para ponerse a tono cuanto antes en el torneo y este viernes se ausentó del entrenamiento de España en las instalaciones de Los Angeles Galaxy.

La Roja mira ya hacia delante después de la victoria por 3-0 ante Austria en dieciseisavos que ha enterrado definitivamente las dudas que pudieron surgir durante la primera fase del torneo. El doblete de Mikel Oyarzabal y el tanto de Pedro Porro coronaron un encuentro prácticamente redondo de la selección que sólo dejó notas positivas.

En el España-Austria no pudo estar presente Nico Williams, que sí había participado desde el banquillo en los encuentros frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay sin estar aún al 100%. Para colmo, tras una dura entrada de Nico de la Cruz en el duelo ante los charrúas, el atacante volvió a caer con una lesión que, pese a no ser tan grave como parecía en un principio, le dejó sin minutos contra los centroeuropeos.

Cuatro futbolistas de España se ejercitan en el gimnasio

La duda está en si Nico estará disponible ante Portugal y su ausencia en la sesión de este viernes en el Carson Sports Park donde juegan habitualmente Los Angeles Galaxy con más descanso para los titulares del jueves. El jugador navarro se ha ejercitado en el gimnasio junto a Lamine Yamal y Pedro Porro, con gestión de cargas, y de Aymeric Laporte, que aún arrastra unas ligeras molestias en la rodilla desde la fase de grupos.

La presencia de estos tres últimos en el España-Portugal no corre peligro pero, además del hermano menor de los Williams, también son duda Yeremy Pino y Víctor Muñoz. El canario sigue recuperándose de la lesión de clavícula sufrida ante Uruguay mientras que el catalán sigue dando pasos para poder, al fin, debutar en el Mundial.