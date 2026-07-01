Juan Pérez 01 JUL 2026 - 12:26h.

La despedida a Bimba, un bulldog inglés que estaba con la pareja

Nico Williams confiesa el motivo por el que no le gusta enfrentarse a Koundé: "Es muy tocón"

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Las últimas horas de Nico Williams tras la lesión se tiñen de luto por la reciente pérdida de su perra Bimba, la cual compartía con su pareja Ahini García. El bulldog inglés deja a los dos "con el corazón hecho pedacitos" después de una breve etapa, una noticia que la novia del jugador del Athletic Club comparte unos días después de presentarse en la concentración de la Selección Española para apoyar al extremo.

La reciente visita de su pareja, Ahini García, para animarlo en uno de los momentos más duros de la estancia deja una triste noticia anunciada por la propia profesora e ingeniera en IA. Bimba les ha dejado demasiado pronto, un golpe directo al sentir de ambos que se hace público después de una publicación donde dan las gracias por haber pasado tiempo con ella.

En su mensaje, Ahini habla en varios momentos en la segunda persona del plural, incluyendo a Nico en todas esas experiencias que han vivido junto al animal doméstico. "Qué rabia e impotencia nos da que hayas tenido que dejarnos tan pronto (...), estés donde estés, siempre nos cuidarás y nos darás fuerza en los momentos más difíciles", confiesa ella ante sus seguidores.

El jugador del Athletic afronta ahora una recuperación vital para sus intereses y los de La Roja de cara a afrontar el momento más importante del Mundial. El propio Luis de la Fuente confía en su recuperación, y si los plazos son los más optimistas, quizás puede tener presencia en los próximos partidos si España logra dejar atrás a Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026 este mismo viernes por la tarde. La despedida de Bimba puede ser un plus de motivación para afrontar la recta final donde Francia, Inglaterra y Argentina apuntan a ser algunos de los grandes favoritos al título.