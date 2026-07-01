Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 10:33h.

Los dos atacantes de la Selección Española han tenido una divertida entrevista con los medos oficiales de La Roja

Lamine Yamal explica el motivo que le impide tatuarse ahora y para siempre: "No puedo"

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La Selección Española afronta este jueves 2 de julio a las 21:00h horario peninsular el siguiente partido del Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se medirá ante Austria en los dieciseisavos de final con el objetivo de seguir avanzando rondas y dos de las estrellas de La Roja han concedido una entrevista a los medios oficiales de la selección. Lamine Yamal y Nico Williams, que continúa recuperándose de una nueva lesión muscular en el aductor derecho, han sido los protagonistas de una conversación de alrededor de media hora con el humorista y presentador Dani Martínez para el canal oficial de YouTube de la Selección Española junto al humorista y presentador Dani Martínez.

Las bromas de Lamine Yamal y la defensa de Nico Williams al Athletic

Uno de los momentos más divertidos de la charla ha sido cuando los dos jugadores han hablado del palmarés de ambos. Nico Williams ha confesado que le gustaría ganar un título europeo y ha bromeado con que, en ese apartado, el marcador entre ambos sigue igualado porque ninguno ha levantado todavía una competición continental.

Lamine Yamal le respondió recordándole los títulos que ya ha conseguido con el Barcelona, con tres Ligas y una Copa del Rey en su palmarés y Nico le restó importancia a esos campeonatos ligueros y centró la conversación en los éxitos europeos y en las Copas del Rey, insistiendo en que ahí ambos continúan empatados.

Este intercambio de bromas refleja la complicidad que mantienen los dos desde que comparten vestuario en la Selección Española. No es la primera ocasión en la que ambos protagonizan los momentos más divertidos de las concentraciones de La Roja ya que durante la Eurocopa 2024 fueron las estrellas en ese ámbito. En este caso, que ha sido más un pique que una broma, Nico ha defendido el orgullo del Athletic Club y Lamine ha sacado pecho de los éxitos que ha conseguido con la camiseta azulgrana.