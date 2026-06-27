Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 21:20h.

Nico Williams y Yéremy Pino sufren sendas lesiones "moderadas"

Las alternativas de Luis de la Fuente ante las posibles bajas de Yeremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz

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La Selección Española ha emitido este sábado el parte médico de las lesiones de Nico Williams y Yéremy Pino sufridas en el duelo ante Uruguay de la última jornada de la fase de grupos marcado por la dureza charrúa. La RFEF ha confirmado las dolencias "moderadas" de ambos futbolistas, que no están descartados aún para jugar en este Mundial 2026 a pesar de que la presencia de ambos es complicada.

Los dos internacionales españoles seguirán integrados a las órdenes de Luis de la Fuente dentro de la concentración de la Roja mientras buscan volver a tener minutos en lo que queda de torneo. Los dos participaron durante la segunda parte del envite ante los charrúas en Guadalajara de este viernes en el que el jugador del Athletic cumplió su tercer choque desde el banquillo y el del Crystal Palace, el segundo.

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Yéremy Pino sufrió una caída que le provocó una fractura en la clavícula y, ya sin cambios, aguantó sobre el campo con el brazo en alto, lo que le hizo ganarse los elogios de Luis de la Fuente. Esta lesión finalmente no le sentencia para lo que queda de Mundial, por lo que el futbolista canario buscará recuperarse de cara a las rondas finales en caso de que España siga avanzando de ronda.

Algo similar a lo que sucede con Nico Williams, que demostró que no está aún al 100% de los problemas físicos que sufrió en el tramo final de campaña contra el Athletic a pesar de que ha ido sumando minutos en los tres encuentros. Después de unos minutos en los que se encaró con Nico de la Cruz tras una durísima falta del jugador de Flamengo, el futbolista zurigorri terminó con las peores sensaciones de las que tenía al arrancar.

El parte médico de la Selección Española con Yéremy Pino y Nico Williams

Las pruebas radiológicas realizadas a Yéremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular.

Por su parte, Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay.

Ambas lesiones son de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad.