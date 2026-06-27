Las alternativas de Luis de la Fuente ante las posibles bajas de Yeremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz

Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 13:04h.

Las posibles bajas de Yeremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz para los dieciseisavos hacen que Luis de la Fuente tenga que improvisar el ataque de España

Luis de la Fuente confirma una lesión en España, reconoce la "dureza" de Uruguay y se queja del arbitraje: "Que tampoco nos quiten"

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España ya está clasificada para los dieciseisavos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Lo ha hecho como primera del grupo H y se enfrentará ahora la segunda clasificada del grupo J (Argelia o Austria), evitando de esta manera a Argentina, que hubiese sido el primer coco para La Roja en el torneo. La Selección ya conoce los posibles rivales, horarios y fechas de lo que le queda por recorrer hasta la hipotética y deseada final. Sin embargo, Luis de la Fuente ahora tiene un problemón con el lado izquierdo del ataque. Contra Uruguay acabaron con molestias Yéremy Pino y Nico Williams, que se suman a la baja ya conocida de Víctor Muñoz.

La duda ahora está en qué hará el de Haro para sustituir a los tres extremos izquierdos que ha llevado en su lista. Con Yéremy parece que la situación es la peor y podría haber dicho adiós a lo que queda del Mundial por una lesión de clavícula. Su salida al final del partido con el brazo en cabestrillo no augura nada bueno para el canario.

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Nico Williams también se retiró con molestias y salió del estadio cojeando levemente. Parece muy difícil que pueda llegar al siguiente partido, pero en caso de llegar a octavos podría estar ya recuperado. Solo queda en esa posición Víctor Muñoz, que aún no ha debutado en este Mundial por una lesión al final de temporada con el Osasuna. El reciente fichaje del Liverpool parece ser la solución más factible para el partido del próximo jueves, pero Luis de la Fuente ya trabaja en otras opciones por si el canterano del Real Madrid no llega a tiempo para ser titular en esta fase eliminatoria.

El plan de Luis de la Fuente para cubrir el lado izquierdo del ataque

Las otras opciones que se dibujan son o bien volver a contar con Gavi en esa posición o desplazar a Oyarzabal a ese extremo con Ferrán o Borja Iglesias en punta y Lamine por la derecha. La primera opción ya la vimos en el partido contra Cabo Verde y no le salió a Luis de la Fuente como quería, pero sería la opción más lógica en caso de no tener a Víctor Muñoz recuperado. Oyarzabal también puede jugar por la izquierda de extremo, aunque su olfato goleador le convierte en un pilar importante en el área rival y Ferran no goza del estado de forma que sí ha demostrado Mikel de cara a portería.

Falta un poco más de cuatro días para que Luis tome la decisión. Algo que debería haber tenido en mente a la hora de configurar la lista al llevarse a dos jugadores tocados en la misma posición, pero ya es tarde para lamentaciones y solo queda remar y encontrar la mejor solución posible para este próximo jueves 2 de julio.