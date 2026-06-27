Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 21:44h.

Nico Williams reconoce el dolor por una nueva lesión

Las alternativas de Luis de la Fuente ante las posibles bajas de Yeremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz

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La Selección Española ha confirmado este sábado las lesiones de Yéremy Pino y Nico Williams y ambos futbolistas han mandado sendos mensajes lamentándose en redes sociales y prometiendo que apretarán para volver a jugar en este Mundial 2026. Especialmente duro ha sido el del jugador del Athletic, catalogándolo como "uno de los peores días" de su vida cuando ya se recuperaba de su pubalgia y señalando a Nico de la Cruz tras la dura entrada del jugador de Flamengo, una más de los charrúas.

El mensaje de Nico Williams en redes sociales

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.

Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día.

Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel.

Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme.

Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria.

Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías.

Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo.

La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este Mundial.

El mensaje de Yéremy Pino tras su lesión

De igual modo, Yéremy también se manifestó en su cuenta de Instagram aunque el futbolista canario fue más escueto al confirmar su dolencia:

Las pruebas médicas confirman que me perderé los próximos partidos pero desde ya mismo estoy pensando en la recuperación.

Ojalá el equipo llegue lo más lejos posible, como siempre, seguiré sumando y aportando desde donde me necesite