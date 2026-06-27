Álex Baena le dedica su gol a María Caamaño: “Seguro que desde arriba le ha dado una patadita al balón”

Fran Duarte 27 JUN 2026 - 09:29h.

Álex Baena no dudo en dedicarle el gol a María Caamaño, que habría cumplido años el día del partido, y admitió que le había ayudado desde el cielo a que entrase el balón en la portería de Muslera

Álex Baena desvela la "sorpresa" con el recuerdo a María Caamaño en Chattanooga: "Ha sido un detalle muy bonito"

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Álex Baena se ha convertido en el héroe del partido contra Uruguay con un gol con algo de fortuna tras el error de Muslera. Pero Álex dejó claro después del partido que había recibido una ayuda para que ese balón acabase dentro de la portería. El jugador del Atlético de Madrid se acordó de María Caamaño, ‘la princesa futbolera guerrera’ que falleció el pasado 16 de abril y que este 26 de junio habría cumplido años. Un gesto que dice mucho de Baena.

"Cualquier niño sueña con meter un gol con España en un Mundial. Y éste, además, ha sido muy especial. Quería dedicárselo a María que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara”, comentó Baena tras el partido a los micrófonos de DAZN. “Cuando he visto la repetición del gol, he tenido claro que seguro que desde arriba le ha dado una patadita al balón”, admitió el futbolista agradecido por el apoyo desde el cielo que le había brindado su amiga.

Baena y su dedicatoria en el día más especial

Con toda certeza que María sí ayudó y lo hizo gracias al recuerdo de Álex, que la tuvo en su cabeza desde el comienzo del partido y lo dio todo para que en este día tan especial el nombre de María pudiese volver a brillar. Por eso nada más marcar el gol, el futbolista levantó los brazos al cielo para dedicarle ese gol tan bonito y difícil que le ha traído la felicidad a todo un país.

Precisamente, Baena compartió en sus redes sociales el regalo que la familia de María le hizo llegar hasta la concentración de España. “Para Álex con todo el cariño del mundo, de parte de tu familia de Salamanca”, posteó el jugador enseñando el regalo en homenaje a María que le había hecho llegar su familia. “Muchas felicidades María. Sé que el destino me tenía algo preparado y no podía ser más bonito que el día de tu cumpleaños. Sé que estarás con una sonrisa, te quiero”, escribió Baena en sus redes sociales después del partido.