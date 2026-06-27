Así se vivió la victoria de la Selección durante la madrugada en España: "A por la segunda"

Alberto Cercós García 27 JUN 2026 - 18:28h.

Muchos aficionados aprovecharon a la perfección la madrugada para festejar la victoria de España

Mati Prats atiza a la Uruguay de Marcelo Bielsa y pone en valor la resistencia de España: "Seguimos soñando"

Compartir







La afición española tenía ante sí un reto mayúsculo: aguantar hasta las 2 de la madrugada para ver a la Selección jugarse el liderato del Grupo H ante Uruguay. Pese a ser viernes y que en verano la fiesta se alarga hasta altas horas de la noche, no todo el mundo estaba concienciado para aguantar hasta tan tarde. Quien lo hizo, eso sí, disfrutó como nunca. Más aún si vivió el partido en algún bar o en compañía. Barcelona y Sevilla fueron dos epicentros claves para ElDesmarque. Y es que nuestras cámaras captaron de primera mano cómo se vivió el partido entre España y Uruguay en las dos ciudades. En ambos casos, las conclusiones y sensaciones son las mismas: la gente cree en la segunda estrella.