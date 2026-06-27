Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 10:25h.

Fede Valverde no se tomó nada bien su sustitución en el 57', pero no dudó en ejercer de capitán al final del partido para abrazar y consolar a sus compañeros tras la eliminación

Marcelo Bielsa explica el cambio de Fede Valverde y confirma que el de Muslera “lo pidió” el propio portero

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La aventura de Uruguay en el Mundial 2026 no continuará más allá de la fase de grupos. La derrota contra España les deja sin opciones de clasificar ni como una de las mejores terceras y se despiden con amargura de esta Copa del Mundo con un vestuario tocado y el seleccionador, Marcelo Bielsa, con un pie y medio fuera del banquillo charrúa. Además de la dureza de algunas acciones de Uruguay contra España, el momento más comentado fue el cambio de Fede Valverde, capitán de Uruguay, en el minuto 57’. Un cambio que casi nadie entendió por lo que se jugaba su selección en ese momento.

Y el que menos debió de entenderlo fue el propio Fede, acostumbrado a jugarlo todo con el Real Madrid y siempre siendo uno de los que más entrega ponen en todos los partidos. Por eso sorprendió tanto esta decisión del ‘loco’ Bielsa, porque nadie entendía por qué quitó a su jugador más importante cuando el equipo más lo necesitaba.

Valverde pasó del enfado a ejercer de capitán

El propio Valverde no se tomó nada bien el cambio y salió del terreno de juego maldiciendo, tapándose la boca con la camiseta y con un cabreo tremendo. Sus gestos al pasar al lado de Bielsa lo dicen todo y van a ser una de las imágenes más recordadas de Uruguay en este Mundial. El seleccionador intentó justificar este cambio tras el partido argumentando que lo había hecho para darle potencia al ataque con la entrada de Fede Viñas. Pero si algo ha demostrado Valverde es que se le caen los goles y con su sustitución perdieron la baza de su potente disparo que tantas veces ha salvado a esta selección o al Real Madrid.

Lo mejor para Valverde fue la imagen que dejó al final del partido. Y pese a que seguramente seguía profundamente molesto por esta sustitución, apartó toda esa mala energía para animar y consolar a sus compañeros después de una derrota tan dura y una eliminación aún más cruel. Un gesto que dice mucho de Fede Valverde que, a diferencia de Bielsa, seguramente vuelva a vestir la camiseta de la selección uruguaya durante muchísimos años para poder seguir ejerciendo como ese capitán que tanto necesitan los charrúas.