Marcelo Bielsa explica el cambio de Fede Valverde y confirma que el de Muslera “lo pidió” el propio portero

Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 09:52h.

Los cambios de Fede Valverde y Muslera han dado mucho que hablar tras la derrota de Uruguay y Bielsa ha tratado de justificarlos después del partido

El increíble enfado de Marcelo Bielsa tras la derrota contra España: “¡Dale de una vez!”

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Amargo adiós de Uruguay en este Mundial 2026. Los charrúas se despiden después de un feo partido contra España en el que jugaron con mucha dureza y con entradas al límite al jugarse su futuro en el torneo. El gol de Baena, gracias al error de Muslera, sentencia a la selección celeste y les manda de vuelta a casa sin opciones de clasificarse ni si quiera como uno de los mejores terceros.

La primera eliminación sorprendente con una Uruguay muy tocada en el vestuario. Justo antes del partido contra España se filtró que varios pesos pesados se habían rebelado contra Bielsa por sus exigentes entrenamientos y por el planteamiento que había dibujado para enfrentarse a España. Una crisis que parecía clara cuando se vieron los cambios que hizo en el partido.

Dos cambios sorprendentes de Bielsa

El primer cambio fue el de Muslera, que no volvió a salir al césped tras el descanso. Aunque todo apuntaba a que fue un enfado del entrenador por el fallo del guardameta en el gol de Baena, Bielsa reconoció después que había sido el propio Muslera el que le pidió el cambio en el descanso. Lo cierto es que la figura del guardameta había sido muy criticada en los primeros partidos y la presión pudo demasiado por lo que prefirió no salir al terreno de juego en la segunda parte.

Pero, sin lugar a duda, el momento más discutido ha sido el cambio de Fede Valverde, capitán de la selección uruguaya, en el minuto 57’. El futbolista del Real Madrid no se tomó nada bien el cambio tan temprano y con el partido aún abierto para conseguir un empate que les clasificaría y salió del terreno de juego visiblemente enfadado. Sus gestos, al pasar al lado de Bielsa, lo dicen todo de cómo se encuentra ese vestuario.

La justificación del argentino

Tras el partido, Bielsa quiso aclarar por qué había cambiado al capitán y al guardameta en un partido tan trascendental y agotando las ventanas de sustituciones sin agotar los cambios. “Le contesto porque tengo que contestar”, respondió Bielsa cuando le preguntaron por estos cambios y los errores que los habían llevado a la eliminación. “Si el primer día tenemos 15 ocasiones de gol, si en el segundo los goles recibidos tienen un porcentaje de influencia no decisivo, si en este partido permite imaginar que deberíamos haberlo empatado... Es lo que pasó. Muslera decidió él salir y a Valverde le sustituí por Viñas porque pretendí darle potencia al ataque, correspondiente al jugar que entra y al que sale”.