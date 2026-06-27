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Mati Prats atiza a la Uruguay de Marcelo Bielsa y pone en valor la resistencia de España: "Seguimos soñando"

Mati Prats atiza a la Uruguay de Marcelo Bielsa
Mati Prats, en ElDesmarque. ElDesmarque
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España certificó el liderato de su grupo tras imponerse por 1-0 a Uruguay en un encuentro muy trabado, marcado por la dureza del conjunto sudamericano, que recurrió constantemente a las faltas y las entradas contundentes para frenar el juego de los españoles. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa apenas inquietó a España, que supo resistir el castigo físico para llevarse una victoria de mucho mérito. Además, el combinado charrúa volvió a dejar una imagen muy pobre, con un Bielsa muy cuestionado y un Fede Valverde prácticamente desaparecido durante el partido, incapaz de liderar a los suyos. Mati Prats, en ElDesmarque Mediodía, da su opinión y no se corta al respecto: atiza a Uruguay y pone el valor la capacidad de aguante de España.

"Misión cumplida. España es primera de grupo, sin mucho brillo y a pesar de las patadas de Uruguay. Ha sido un suplicio de partido durísimo ante un rival antipático que nos ha dado palos, y ni aun así ha sido capaz de evitar un ridículo histórico. A Uruguay le ha echado del Mundial Cabo Verde. Y eso que decían que España era una selección pequeñita, lo decían ellos en la previa. Ah, y lo de Bielsa... A ver, Bielsa ya no es un genio, por lo menos no le gana a nadie. Y Valverde, Valverde desaparecido en combate y montando otro incendio en el vestuario. En fin, que nosotros a lo nuestro, que ahora empieza el Mundial de verdad. Nosotros, España, seguimos soñando", dice Prats.

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