Javi Rayo 01 JUL 2026 - 08:28h.

Lamine Yamal asegura que "lleva meses de reuniones para hacerlo todo legal"

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El 30 de junio es siempre un día señalado para cualquier español, y no para bien. Es el día que toca cumplir con Hacienda y pagar la liquidación del IRPF domiciliado. Lo cierto es que sólo un 20% de los españoles le sale la declaración de la Renta a pagar, y entre ellos está Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona no ha podido evitar echarse a reír al recordar que le tocaba pagar al fisco para estar al corriente de pago. Así se lo contaba a Juanma Castaño durante una entrevista en El Partidazo.

Lamine Yamal: "Pienso que voy a ganar el Mundial"

Lamine Yamal no es de esos futbolistas que vive ajeno a sus números económicos. El internacional español dice saber con exactitud cuánto tiene que pagar este año a Hacienda. Aunque no lo desvela por privacidad, cuenta cómo han sido estas últimas semanas esperando que llegase el momento: "Llevo desde el mes pasado haciendo reuniones con mis abogados para verlo, para hacerlo todo bien y legal". "Hoy es día para echarse la siesta y...", bromea el futbolista de la Selección Española.

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, Lamine Yamal dice alucinar cada vez que ve su cara en un anuncio en la televisión o en la marquesina de la parada del autobús. "Mola un montón. Lo mejor es que te pagan por ello", bromea el jugador azulgrana. Hablando estrictamente de lo deportivo, Lamine ha señalado que "está a un 80 o 90% de su mejor versión" y que "piensa que va a ganar el Mundial este año". "No es una obsesión pero es lo que tengo ahora en mente", afirma Lamine Yamal. El de Rocanfonda destacó también el Mundial que está haciendo Vinicius y lo bueno que es Ismael Saibari, delantero de la Selección de Marruecos.