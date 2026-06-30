Javi Rayo 30 JUN 2026 - 09:47h.

Nico Williams definió la lesión como "uno de los días más difíciles de mi vida"

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de octavos: partidos, fechas y horarios

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La lesión muscular de Nico Williams fue la nota negativa del pase de España a dieciseisavos del Mundial. Aunque finalmente no ha sido tan grave, el futbolista del Athletic temió perderse lo que quedaba de campeonato por culpa de las escalofriantes entradas de los jugadores de Uruguay. El extremo vasco puso un emotivo mensaje en sus redes calificando la lesión como "uno de los peores días de su vida". Luis de la Fuente, que vio el mensaje, fue inmediatamente a buscar a su futbolista para tener una conversación con él.

La charla privada entre Luis de la Fuente y Nico Williams

El seleccionador nacional lo ha desvelado en una entrevista en RTVE. Luis de la Fuente -que no tiene redes sociales- se enteró del mensaje por un miembro del staff de la Selección y fue rápidamente a hablar en privado con Nico Williams. "Si hablas ahora con él, seguro que dirá cosas muy diferentes a ese momento de bajonazo que todos podemos tener, y es humano. Yo actué inmediatamente después de leer aquello, que me lo enseñaron porque no tengo redes sociales. Son situaciones que pueden afectar al funcionamiento y, sobre todo, al comportamiento de una persona a la que queremos y a la que hay que ayudar", comenta Luis de la Fuente.

Fue el seleccionador nacional quien se encargó personalmente de hablar con el jugador del Athletic: "Inmediatamente me puse hablar con él y le dije mi opinión sobre esa situación. De vez en cuando, en esos momentos de debilidad del futbolista, hay que recordarle que está preparado para ello y cambió su actitud completamente". Tras el shock del primer momento, Nico Williams se ha puesto ya su próximo objetivo entre ceja y ceja: poder tener minutos en un hipotético cruce de octavos ante Croacia o Portugal la próxima semana.