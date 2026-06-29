Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 16:41h.

Las alternativas de Luis de la Fuente ante las posibles bajas de Yeremy Pino, Nico Williams y Víctor Muñoz

Su pareja quiso estár junto a él en estos días tan complicados en el torneo.

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Nico Williams atraviesa, tal y como él ha expresado, uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras su pelea por estar en el Mundial durante tantos meses con problemas físicos, el jugador del Athletic cayó lesionado durante el partido entre España y Uruguay. El atacante colgó unas palabras de dolor en sus redes sociales que causaron multitud de reacciones. Ahora, días después de lo sucedido, hay esperanza en que todavía pueda disputar el torneo.

Tal y como informa TVE, en el seno de la selección hay optimismo en que Nico Williams se recupere antes de lo esperado. Sufre una importante contusión y, por suerte, se descarta cualquier rotura. En el conjunto español esperan que la recuperación sea rápida y que esté disponible para el encuentro de octavos de final si consigue superar a Austria en la siguiente ronda.

Tras aquella acción, todos temieron lo peor ante la situación de Nico Williams. El popio jugador no podía creer lo sucedido y criticó la acción del rival en un momento de frustración. Por suerte, aún es posible que Nico Williams llegue a tiempo a echar una mano a la selección en las siguientes rondas si logra dejar atrás los dieciseisavos.

La visita de su novia Ainhi García

Nico Williams atraviesa días complicados en la concentración de la selección española en el Mundial. Tras aquella dura entrada quedó tocado anímicamente y ha recibido una visita especial por parte de su pareja Ainhi García. Su novia ha querido estar con el jugador del Athletic en estos días tan complicados y transmitirle su apoyo de cerca.

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Por suerte, todo hace indicar que, si España sigue adelante en el torneo, Nico Williams aún tendrá oportunidades de sumar para su selección sobre el terreno de juego.