El Atlético de Madrid echa cuenta por Nicolas Jackson y un segundo fichaje ofensivo

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 12:52h.

El ataque, prioridad y necesidad en el tramo final de mercado

El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

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El Atlético de Madrid se enfoca en la preparación de su estreno en LALIGA EA Sports ante el Málaga CF. Tras un exitoso final de pretemporada, Diego Pablo Simeone mueve piezas en un equipo que aún espera algún cromo más. En defensa, Cuti Romero completa una línea de tres centrales que ilusiona a la parroquia rojiblanca, mientras que en ataque, las dudas y la incertidumbre con algunos activos conviven con la búsqueda de nuevos perfiles en el mercado de fichajes.

El club madrileño le da cariño a Julián Álvarez y Alexander Sorloth, aunque lesionado, apunta a continuar en el Metropolitano salvo que llegue una oferta que ronde los cuarenta millones de euros en la recta final de la ventana estival.

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Dos delanteros centros que pueden alternar con Ademola Lookman como comodín en punta invitan a un nuevo esfuerzo en el mercado. Y lo cierto es que Mateu Alemany y su equipo de trabajo lo están intentando, aunque deben ser imaginativos ante operaciones tan costosas.

El Atlético echa cuenta por Nicolas Jackson y otro fichaje ofensivo

Desde Inglaterra, según informa el periodista Fabrice Hawkins, el Atlético sondea la incorporación de Nicolas Jackson para reforzar el puesto del nueve. A sus 25, el internacional senegalés disparó su valor de mercado tras abandonar el Villarreal CF. En el Chelsea, tras un breve paso por el Bayern de Múnich, compite por un puesto en una pobladísima delantera en la que la estrella es Joao Pedro.

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Con un contrato muy largo que se extiende hasta junio de 2033, el equipo colchonero podría tratar de abaratar su fichaje en calidad de cedido, pero según la citada fuente, el conjunto londinense tasa al futbolista en una cantidad que ronda los 70 millones de euros, hecho que dificulta su fichaje. Además, el Atlético debería competir con otros clubes ingleses con poderío económico como Aston Villa y Tottenham.

En paralelo, y según informa el Diario AS, Mateu Alemany también sigue muy de cerca la evolución del joven Kees Smit. En el pasado mercado invernal ya intentó su fichaje sin éxito y el AZ Alkmaar estaría solicitando una cantidad cercana a los sesenta millones de euros. El centrocampista ofensivo, al que también persigue la Premier League, está en el radar de FC Barcelona, enfocado en Rodri Hernández, y Real Madrid, que sí demanda un perfil creativo en su equipo.