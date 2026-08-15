Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 21:00h.

Bordalás no acabó contento con la roja de VAR a Kiko Femenía

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Una nueva edición de LALIGA EA Sports arrancó este sábado en Mendizorroza con la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 1 del campeonato entre el Deportivo Alavés y el Getafe con el que también volvió la polémica. Orellana Cid se estrenó como árbitro de la máxima categoría en Vitoria y, antes del descanso, mostró su primera expulsión, a Kiko Femenía, lo que provocó un tremendo cabreo de José Bordalás y un gesto que hablaba a las claras: "Te has cagado".

Después de unos primeros 40 minutos de poco juego y mucha intensidad, llegó la jugada que cambió el rumbo del encuentro. En un balón dividido en la frontal del área de Antonio Sivera, Abde Rebbach y Kiko Femenía fueron a por el balón dividido y el lateral getafense lo hizo con la plancha, llevándose por delante al jugador argelino mientras este se retorcía de dolor.

Una acción en la que, inicialmente, Orellana Cid mostró cartulina amarilla a Femenía mientras el azulón pedía perdón delante de Antonio Sivera y Antonio Blanco, que le recriminaban la acción. Mientras Abde seguía doliéndose, Carlos del Cerro Grande llamó desde la sala VOR al colegiado de campo para que viera la acción.

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El gesto de José Bordalás tras las quejas

Orellana Cid acudió al monitor y terminó retirándole la cartulina amarilla a Kiko Femenía para terminar mostrándole la primera tarjeta roja de este edición de LALIGA EA Sports. Una jugada muy protestada por José Bordalás, que vio la amarilla por quejarse y después, las cámaras de DAZN mostraron el gesto que le dedicó al colegiado.

El técnico alicantino se señaló el culo mientras en sus labios se podía leer "te has cagado" dedicado a Orellana Cid en su primer partido en LALIGA EA Sports después de varios años dirigiendo encuentros de Segunda División. Una de las primeras imágenes virales de un torneo que acaba de arrancar.