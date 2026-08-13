Tendrá que disputar la vuelta en Serbia

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El Getafe CF será el primer equipo español en debutar esta próxima temporada en competición europea. Tras firmar un curso notable y acabar en séptima posición, el cuadro dirigido por José Bordalás disputará la Conference League, tercera competición a nivel de clubes de la UEFA. Eso sí, antes de llegar a la Fase Liga tendrá que superar una eliminatoria de la ronda previa para la que ya tiene rival.

Su rival en el playoff será el Partizan, que este jueves se ha impuesto al Tobol Kostanai por 1-2 en el partido de vuelta tras ganar 0-3 en la ida, por lo que ha resuelto la tercera ronda previa con un contundente 1-5.

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El partido de ida entre el Getafe y el Partizan se disputará el jueves 20 de agosto en un Coliseum que actualmente está en obras, por lo que será el primer partido con las nuevas gradas. Por contra, a los azulones les tocará jugar la vuelta en Belgrado una semana más tarde el jueves 27 de agosto. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que los dos encuentros serán a la 21:00 horas.

Getafe y Partizán, por un puesto en la Conference League

Será un enfrentamiento complicado con el objetivo de acceder a la Fase Liga de la Conference, que arrancará en el mes de septiembre. El Partizán, histórico del fútbol europeo, ha tenido que disputar dos rondas previas en la competición europea para llegar al playoff definitivo, eliminando primero al Una Strassen de Luxemburgo y posteriormente al Tobol Kostani de Kazajistán.

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Por su parte, el Getafe certificó su clasificación para la Conference después de vencer por 1-0 al Osasuna con gol de Luis Milla en el encuentro decisivo de la última jornada de la pasa Liga, que les permitó acabar el curso en séptima posición con 51 puntos.