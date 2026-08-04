Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 11:10h.

El conjunto azulón jugará la Conference League y cuenta con varios fichajes de renombre

Alarma en el Getafe: cuatro lesionados en el primer partido de pretemporada

Compartir







El Getafe CF afronta una temporada 26/27 apasionante en la que el regreso a una competición europea se presenta como uno de los grandes alicientes. El conjunto dirigido por José Bordalás tiene marcada a fuego en el calendario la cita del próximo 20 de agosto en el Coliseum, que es cuando disputarán el encuentro de ida del playoff de la UEFA Conference League frente al vencedor del cruce entre el Partizán de Belgrado y el FC Tobol kazajo. Días antes habrían comenzado la LALIGA EA Sports, el sábado 15 de agosto a las 19:30h (horario peninsular) frente al Deportivo Alavés. Para encarar con máximas garantías este exigente tramo inicial, el técnico alicantino será continuista en lo que a esquema se refiere, pero los nuevos fichajes suplirán las salidas de Mauro Arambarri y de Luis Milla en un 5-2-1-2.

Bajo palos, la portería azulona mantendrá la presencia de David Soria, fijo y uno de los grandes líderes del vestuario. Por delante de él, un muro defensivo de cinco efectivos. El carril derecho se lo disputarán Kiko Femenía y Andrés García, cedido en este mercado por el Aston Villa. El lateral izquierdo será para el joven Davinchi, que el año pasado, antes de una lesión de rodilla le dejara fuera para toda la temporada, ya se había hecho con el puesto. El eje central será una tripleta de centrales formada por Abdel Abqar, el argentino Zaid Romero y el uruguayo Sebastián Boselli, aunque el recién llegado Saba Sazonov podría arrebatarle la titularidad a alguno de ellos.

PUEDE INTERESARTE El millonario traspaso de Greenwood deja un pico en el Getafe

La medular mantendrá la seña de identidad innegociable del 'bordalismo' y tendrá a Dakonam Djené como ancla defensiva. A su lado estarán Ramón Terrats, fichado en este mercado de fichajes del Espanyol y Mario Martín, proveniente del Real Madrid y también comprado este verano. En el último tercio del campo, la figura de Christantus Uche se posiciona como uno de los elementos diferenciales del esquema. Actuando con libertad por detrás del delantero e intentando resarcirse de su decepcionante temporada en el Crystal Palace y la gran referencia del ataque será el charrúa Martín Satriano, que fue una de las revelaciones de LALIGA EA Sports la temporada pasada.

PUEDE INTERESARTE El Getafe provoca un nuevo debate en el Atlético de Madrid: operación con dos riesgos

El posible once del Getafe para la temporada 26/27

XI del Getafe: David Soria; Kiko Femenía / Andrés García, Abdel Abqar, Zaid Romero, Sebastián Boselli / Saba Sazonov, Davinchi; Dakonam Djené, Ramon Terrats, Mario Martín; Christantus Uche, Martín Satriano