El millonario traspaso de Greenwood deja un pico en el Getafe

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 15:24h.

El Manchester United también se lleva un buen pedazo de la tarta

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El caso Mason Greenwood pone punto y final con su traspaso al Fenerbahçe a pesar del interés del jugador por fichar por el Atlético de Madrid, pero los millones turcos han pesado lo suficiente. La puntería del delantero inglés en los dos últimos años ha multiplicado su valor de mercado hasta mover 39 millones de euros en un fichaje inimaginable cuando salió por la puerta de atrás en el Manchester United, una oportunidad aprovechada por el Getafe que ahora le vale un buen pellizco económico.

Las aspiraciones contractuales de Greenwood estaban muy lejos de la propuesta del Atlético de Madrid, razón principal por la que el atacante ha cambiado la Ligue 1 por la Superliga turca. Con la oficialidad definida por Fenerbahçe y Olympique de Marsella, la realidad del traspaso es que hay otros dos actores que toman su parte del montante total: los 39 millones de euros que ha costado el jugador.

El fichaje de Mason deja un pago de 39 millones de euros a pagar en tres plazos calcados durante los próximos años, y de estos el Getafe saca un extra de unos 3,12 millones de euros. El Manchester United es el que sale más beneficiado porque recibe un total de 15,6 millones por guardarse la cláusula de la venta sobre el precio total de la operación.

Lo más sorprendente del caso está en las declaraciones desde Marsella donde Grégory Lorenzi, director deportivo del Olympique, ha aclarado que el jugador quería irse lo más rápido posible. La idea del club era sacar unos 80-100 millones por el jugador después de ver su rendimiento, "pero el mercado decidió que no valía eso. Todos conocen la complejidad del caso Greenwood debido a la imagen que se tiene del jugador". Más aún en la defensa de que el jugador no quería estar allí, algo que han defendido como una decisión instantánea para abrirle la puerta de salida y facilitar un plus de millones para sus equipos previos.