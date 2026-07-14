Greenwood se le escapa al Atlético por pedir el salario de Julián Álvarez

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 08:32h.

El Fenerbahçe supera con creces la oferta del Atleti al jugador

Lisandro Martínez, en el radar del Atlético de Madrid

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El tira y afloja de Greenwood a dos bandas entre Atlético de Madrid y Fenerbahçe acaba con el jugador en Turquía después de las altas aspiraciones del delantero inglés para firmar un contrato mastodóntico. A pesar de la última información de L'equipe que indicaba la preferencia del jugador por volver a la capital española, el talonario pesa demasiado porque la diferencia anual para el jugador es de hasta cuatro millones de euros.

Mason Greenwood va a ser jugador del Fenerbahçe hasta 2030 tras la confirmación de Fabrizio Romano de una operación en la que ha estado presente el conjunto colchonero hasta última hora. Con un pago de 40 millones más otros dos en bonos (diez de ellos van al Manchester United), el Olympique de Marsella vende al punta que ha brillado en la Ligue 1 con 37 goles en dos temporadas.

La última información desde Francia decía que el Atlético de Madrid pagaba más por el traspaso, pero sólo llegaba a los 5-6 millones por temporada para el atacante, mientras que el Fenerbahçe ha duplicado esa cifra. Su contrato en la Superliga de Turquía pasará a los 10 millones de euros netos por año durante cuatro temporadas, una cifra que se asemeja al contrato de Julián Álvarez en el Atleti con lo que eso significa.

De materializar el fichaje de Greenwood por el club del Manzanares con ese contrato de 10 millones, el jugador habría sido el tercero mejor pagado de la plantilla por detrás de Oblak y de Julián Álvarez. Un rol a priori desorbitado ante el talento de la plantilla que, a la espera de la situación del delantero argentino, no parecía la mejor decisión de todas hasta saber si se contaban con los millones de la venta del internacional mundialista. Un fichaje frustrado que le deja una alternativa menos al Atlético si debe tantear el mercado en unas semanas ante una posible venta de Julián.