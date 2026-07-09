Greenwood elige al Atlético, un giro radical en las negociaciones

Juan Pérez 09 JUL 2026 - 21:02h.

El delantero viene de anotar 37 goles en las dos últimas temporadas en la Ligue 1

El Atlético de Madrid apuesta todo al sustituto de Sorloth: nueva reunión por el fichaje

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El caso Mason Greenwood se resetea en favor del Atlético de Madrid en las negociaciones a dos bandas que el Olympique de Marsella mantiene tanto con el club rojiblanco como con el Fenerbahçe. La puja por el delantero inglés tiene tantas aristas como intereses hay entre las cuatro partes, pero el interés del jugador prevalece hasta la fecha ante el descubrimiento de que quiere jugar para el equipo del Cholo Simeone.

Lo que parecía una apuesta perdida en el mercado de fichajes pasa ahora a una oportunidad después de la información de L'Équipe sobre la situación de Greenwood. El medio francés revela que el Atleti es el único club que ha contactado con el Marsella para fichar al jugador junto al Fenerbahçe, una revelación que llega acompañada de las cifras en el caso del contrato del jugador y también de la oferta a los clubes.

Al parecer, la oferta del Atlético de Madrid es la más jugosa por los 45 millones de euros que pone encima de la mesa el conjunto del Manzanares junto a otros cinco dispuestos en variables. Los turcos se quedan solo en 40 millones, dos cifras a las que hay que descontar comisiones y un porcentaje del traspaso que pertenece al jugador (el 8,5%). Aún así, el interés del jugador en salir es tal, que habría renunciado a ese porcentaje en la oferta del Fenerbahçe, y parece que también a la del Atlético.

Greenwood tiene ganas de volver a Madrid según el medio galo, algo que ha comunicado motivado por su pasada experiencia en la ciudad tras su temporada en el Getafe. De hecho se revela que esa información la ha compartido con sus compañeros al inicio de la pretemporada en el Olympique, lo que facilita una negociación que en los últimos días parecía perdida.

Aún así el escollo pendiente está en el contrato del jugador, porque el Fenerbahçe ha puesto sobre la mesa un salario neto de entre 7 y 8 millones de euros por temporada durante cuatro años, y el Atlético todavía no llega a eso. La propuesta de Mateu Alemany es de cinco años de contrato, uno más, pero el salario estaría entre los 5 y 6 millones.

La guinda puede ser la entrada de Simeone en la gestación del fichaje, porque según L'Équipe es el propio entrenador del Atlético de Madrid el que aprobó su perfil a finales de junio. Tanto es así que se confirma que el argentino intentará hablar con Greenwood para convencerle del proyecto, un último paso para reforzar la delantera a la espera de saber qué pasa con Julián Álvarez.