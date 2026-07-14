Javi Rayo 14 JUL 2026 - 00:44h.

Los aficionados del Real Madrid se han dado cuenta de un pequeño detalle que hace a Mourinho diferente

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A José Mourinho le apodan 'The Special One' y es por muchos motivos. Prueba de ello ha sido un detalle en el primer entrenamiento de su segunda etapa en el Real Madrid. Antes de desatar la locura entre los madridistas que le esperaban a Valdebebas, el técnico luso dirigió a los canteranos y jugadores no mundialistas de la primera plantilla. Los aficionados del conjunto blanco en redes sociales se dieron cuenta de un detalle en la vestimenta de Mou que marca la diferencia. En vez de llevar la ropa serigrafiada con sus iniciales -tal y como hacen los jugadores y el resto de entrenadores que pasaron por el cambio- José Mourinho lleva el logo de su marca personal.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de la noticia.