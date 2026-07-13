Mourinho desata la locura en Valdebebas: varios minutos firmando mientras los madridistas le cantan

Javi Rayo 13 JUL 2026 - 20:30h.

José Mourinho se ha parado para atender a todos los fans que le esperaban a la salida

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El Real Madrid de José Mourinho ha echado andar este lunes con los futbolistas no mundialistas. Después de un largo día de trabajo, el técnico portugués ha abandonado la ciudad deportiva en la tarde de este lunes y ha desatado la locura entre los madridistas que le esperaban a la salida de Valdebebas. El técnico portugués ha estado varios minutos hasta que casi todos los aficionados habían recibido el autógrafo del entrenador luso. Todo ello mientras los aficionados coreaban su nombre a todo volumen.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo superior que aparece en esta noticia.