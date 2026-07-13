Thibaut Courtois se presenta en Valdebebas para hacerse pruebas: el club descarta una lesión grave

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUL 2026 - 14:23h.

El portero belga también ha conocido a José Mourinho por primera vez

Bellingham, Mbappé y Vinicius le dan al Real Madrid un récord de goles histórico en los Mundiales

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Thibaut Courtois y el Real Madrid pueden respirar tranquilos. El portero belga acudió este lunes a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para someterse a unas pruebas médicas después de las molestias con las que abandonó el partido entre Bélgica y España, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de 2026. El guardameta no pudo terminar el encuentro, que acabó con la eliminación del combinado belga, sin embargo, los resultados de las exploraciones han llevado tranquilidad al Real Madrid, que ha descartado una lesión de gravedad.

Thibaut Courtois se marcha de vacaciones con buenas noticias

Las pruebas realizadas en Valdebebas han confirmado que las molestias sufridas por Courtois no esconden una lesión importante, por lo que el internacional belga podrá afrontar con normalidad el periodo de descanso previsto antes de reincorporarse al trabajo con el resto de la plantilla. El guardameta llegó a la ciudad deportiva apenas tres días después de la derrota de Bélgica frente a España en el Mundial. A pesar del golpe deportivo que supuso la eliminación en cuartos de final y de las molestias físicas que le obligaron a abandonar el terreno de juego, el diagnóstico final ha sido mucho más positivo de lo esperado.

La visita de Courtois también ha servido para tener un primer contacto con José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico portugués ya trabaja en Valdebebas preparando el inicio de la temporada y el portero ha aprovechado su presencia en las instalaciones para saludar al que es su nuevo entrenador.

Courtois iniciará ahora sus vacaciones con la tranquilidad de saber que podrá incorporarse a la pretemporada sin contratiempos. En el Real Madrid consideran fundamental recuperar cuanto antes la normalidad tras el exigente verano internacional y confían en que el belga esté plenamente disponible para ponerse a las órdenes de Mourinho desde los primeros entrenamientos.