Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 20:02h.

Konaté niega que Francia le tenga miedo a España

Lamine Yamal es la pesadilla de Kylian Mbappé: solo ha perdido dos veces ante él

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Toda España tiene en mente ya el partido del próximo martes 14 en el que la Selección se medirá en las semifinales del Mundial 2026 a Francia, el equipo favorito por su rendimiento durante el torneo pese a que Lamine Yamal dejara patente su confianza con su vacile tras ganar a Bélgica. A las palabras del futbolista del FC Barcelona ha respondido un madridista como Ibrahima Konaté, que ya se empaña de lo que son los Clásicos, evitando caer en las "trampas" del español.

En zona mixta, tras sellar la Roja su pase a la penúltima ronda del torneo, Lamine recordó las dos últimas victorias españolas a la hora de hablar del peligro de los bleus: "Ellos son los que nos tienen que tener miedo. Ya los hemos eliminado. Sinceramente, creo que somos los dos mejores equipos del Mundial, pero no tenemos ningún miedo".

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Preguntado sobre estas declaraciones en sala de prensa, Ibrahima Konaté ha negado que tengan miedo a España y ha dejado un dardo a pesar de no querer entrar en el juego dialéctico: "Francia no tiene miedo a España. Lo digo con honestidad, no prestamos atención a todo lo que se dice sobre el partido. No hay que tener miedo de nadie".

"Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en este tipo de trampas, especialmente en un momento como este. Él puede decir lo que quiera pero nosotros vamos a preparar el partido de la mejor manera posible y espero que, cuando termine, el resultado sea favorable para nosotros", explicó el zaguero francés.

También le preguntaron a Konaté sobre cómo frenar a Lamine Yamal pero el defensa francés prefiere no hablar de individualidades y elogió el grupo español: "No pensamos exclusivamente en él. España es una selección excepcional, con muchísimas individualidades de enorme nivel, y el objetivo no es centrarse en un solo jugador porque todo el equipo puede hacerte daño. No está solo Lamine, son todos en España".

Los elogios de Ibrahima Konaté al Real Madrid

Ibrahima Konaté respondió al futbolista del FC Barcelona como nuevo jugador del Real Madrid tras firmar como agente libre una vez ha finalizado su contrato con el Liverpool. El central es una de las cuatro incorporaciones del verano, de momento, para la plantilla de José Mourinho junto a Bernardo Silva, Marc Cucurella y Denzel Dumfries.

Cuestionado acerca del club blanco, el internacional francés sólo tuvo palabras de elogio: "Es el club más grande de la historia, es un club excepcional. Lo vivo como un sueño pero al mismo tiempo resulta extraño porque, hasta que no te pones esa camiseta, creo que realmente no terminas nunca de darte cuenta de todo lo que significa".