Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 16:22h.

Álex Márquez se fue al suelo en la primer parte de la carrera y la reacción de su hermano lo dice todo

Marc Márquez saca músculo y se pone una merecida corona en una icónica celebración en Sachsenring: "Aquí tocaba atacar"

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La victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania quedó inevitablemente marcada por la caída de su hermano Álex. El piloto de Gresini rodaba en una sólida segunda posición, justo por detrás del nueve veces campeón del mundo, cuando se fue al suelo en las primeras vueltas. Nada más terminar la carrera y antes de subir al podio, Marc vio la repetición del accidente y no pudo ocultar su enfado por lo sucedido. "Iba muy rápido", lamentó. Mientras, Álex, reconocía que estaba pilotando "con demasiada confianza" antes de cometer el error que le privó de un nuevo doblete para los Márquez.

"Es un error muy, muy pequeño, pero al final un error pequeño o un error grande es un cero, y es una caída, que el resultado es el mismo. Estaba pilotando quizá, después del resultado de ayer en la sprint, un poquito con demasiada confianza, demasiada autoseguridad, como que no veía posible una caída. Pero bueno, al final hay que sacar lo positivo de este fin de semana, que son muchas cosas. Para mí, después de la lesión de Barcelona, era impensable volver tan pronto a tener este nivel y a estar luchando con Marc en la sprint ayer, hoy cerquita. Entonces hay que sacar lo positivo, hay que intentar este verano trabajar mucho para llegar a Silverstone al 100%, pero estamos de vuelta y esa es la mejor noticia para nosotros", justifica el pequeño de los hermanos en DAZN.

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"Ganar carreras o, al menos, hacer fines de semana donde podamos estar luchando por podios. Ojalá por victorias. Ayer estuvimos muy cerca de la victoria en la sprint. Hoy no sé qué hubiera pasado porque, al final, ahora hablar es por hablar. No ha pasado y ya está, nos hemos caído. Entonces estoy muy contento de estar tan cerca en un circuito que a Marc se le da muy bien, tan cerquita de él. Y ya está. Al final nosotros tenemos que olvidarnos del campeonato, tenemos que ir gran premio a gran premio, y tenemos la suerte de que no nos jugamos nada. Estos errores duelen, pero no duelen tanto como cuando te estás jugando un campeonato", añade Álex.

Marc Márquez reacciona a la caída de su hermano

Por su parte, Marc Márquez reaccionó de manera muy sentida al ver repetida la caída de su hermano. "Tenía ritmo e iba casi más rápido que yo con goma usada", le decía antes de subir al podio a Ai Ogura y a Raúl Fernández. Mientras estaban en la sala donde MotoGP pone las mejores imágenes de la carrera, a Márquez se le vio afectado: de gestos con la mano, a sonidos con la boca hasta un golpe en la mesa de rabia. "Iba muy rápido", confesaba Marc.