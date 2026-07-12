Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 15:30h.

Marc Márquez cumple con las expectativas, gana en Sachsenring y presenta su candidatura para ganar el título

La brutal respuesta de Marc Márquez para los que temen una semifinal contra Francia: "Soy español, ¿a qué quieres que te gane?"

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Marc Márquez estaba en su salsa. Durante todo el fin de semana en Sachsenring, el piloto de Ducati ha demostrado estar a un nivel muy alto. Tanto, que lo ha dominado absolutamente todo: la clasificación, la 'sprint' y la carrera de este domingo. Un contexto que le aúpa a la tercera posición del Mundial y se queda a tan solo 18 puntos del liderato, algo impensable hace unos meses cuando revelaba sus problemas en el hombro y un nuevo paso por quirófano. Sin embargo, el trabajo y el saber aprovechar los momentos ha dado sus frutos. El Rey quiere luchar por una nueva corona, y con la distancia actual y un verano de vacaciones por delante, la historia en MotoGP puede cambiar en este 2026. Y eso, él lo sabe a la perfección.

"¿A 18 puntos? No está mal. Estábamos a 103 del líder; ahora, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije y no engaño: en Assen a defender y aquí a atacar. Entonces aquí tocaba atacar si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato. Toca atacar en los circuitos que se me dan bien y no fallar en los que se me dan mal. Así que, bueno, muy contento. No al 100 %, porque, honestamente, Álex se merecía mucho estar en este podio. He visto cómo ha trabajado después de la caída de Montmeló y, cuando he visto que se caía, no me he desconcentrado, pero se merecía estar en el podio. Tendrá tiempo de ganar en el futuro", resume Márquez en DAZN.

Un Márquez que ya piensa en las vacaciones de verano, donde el trabajo no cesará. El español confiesa que necesita reforzar su brazo derecho si quiere luchar por el título. "Con los años lógicamente ganas en experiencia, pero, aún así, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y se van a cometer errores. Se ha visto todo lo que ha pasado en once carreras y a saber qué va a pasar en las once siguientes. Lo que me gustaría recuperar no se puede, pero vamos a trabajar este verano. Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente, pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada. Y, a la vez, estaré de vacaciones, pero no estaré descansando físicamente, ya que esperemos que este brazo derecho, aunque esté ganando y parezca que esté bien, tiene puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y ver hasta dónde puedo llegar", explica.

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Marc Márquez y icónica celebración

Sin lugar a dudas, uno de los momentazos del fin de semana ha sido su celebración. En un trazado idílico para él, era inevitable verle disfrutar como un niño pequeño. Nada más pasar la línea de meta puso rumbo a una de las zona donde más aficionados hay, encontró una corona de plástico y no dudó ni un instante en dejar una imagen para el recuerdo: sacando músculo y con la corona puesta. Un nuevo mensaje para todos sus rivales. Y es que el Rey de Sachsenring y de MotoGP, es él.

Luego, con su equipo, la alegría fue la misma de siempre. Con Davide Tardozzi tarareando el himno de España, abrazos y mucha felicidad.