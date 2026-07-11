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Marc Márquez cumple su objetivo, gana la 'sprint' de Sachsenring y se acerca al liderato

Marc Márquez, en Sachsenring
Marc Márquez, en Sachsenring. Cordon Press
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Era lo que todo el mundo se esperaba. Incluso él mismo lo dijo nada más pisar Sachsenring el pasado jueves: quería estar en lo más alto. Marc Márquez cumple con su objetivo y gana la 'sprint' del Gran Premio de Alemania tras una jornada redonda para sus intereses. No solo hizo la 'pole' por la mañana, sino que dominó por completo una carrera donde ni Álex Márquez ni Fabio Di Giannantonio pudieron meterle mano. Con este nuevo triunfo, Márquez se acerca cada vez más al liderato del Mundial. Y es que este sábado le ha recortado puntos a todos sus rivales: ahora se encuentra a 32 de Jorge Martín.

La 'sprint' empezó de la mejor manera para los intereses de Márquez: salida sólida, manteniendo la primera posición, y con la capacidad para aguantar la presión de sus rivales más inminentes. El de Ducati ha logrado su tercera victoria en sábado, algo muy importante para llegar a las vacaciones de verano lo más arriba posible en la clasificación de pilotos.

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Mientras tanto, toca destacar el resultado de Álex Márquez. Aún recuperándose del durísimo golpe de Montmeló, el del Gresini Racing ha pasado meta en segunda posición. Se trata de un paso adelante importantísimo para él y para su evolución encima de la moto. Un claro punto de inflexión que le servirá de motivación para volver de las vacaciones con las pilas cargadas.

Marc Márquez, feliz por la victoria

Para Márquez se trata de un triunfo muy importante, pero nada más terminar la 'sprint' ya ponía el foco en qué se podía mejorar de cara a la carrera de mañana "Álex iba apretando porque se acercaba, sobre todo en las últimas curvas, pero he tratado de mantener un ritmo constante. Ya veremos si mañana, con el neumático, podemos gestionarlo mejor, aunque con el mismo resultado", cuenta.

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Así ha terminado la 'sprint' en Alemania

  1. Marc Márquez
  2. Álex Márquez
  3. Fabio Di Giannantonio
  4. Ai Ogura
  5. Raúl Fernández
  6. Jorge Martín
  7. Pecco Bagnaia
  8. Pedro Acosta
  9. Fabio Quartararo
  10. Diogo Moreira
  11. Luca Marini
  12. Brad Binder
  13. Jack Miller
  14. Enea Bastianini
  15. Joan Mir
  16. Álex Rins
  17. Toprak Razgatlioglu
  18. Carl Crutchlow
  19. Maverick Viñales
  20. Franco Morbidelli (OUT)
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