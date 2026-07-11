Marc Márquez da un puñetazo sobre la mesa y logra la 'pole' en Sachsenring: quiere ganarlo todo

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 11:42h.

Marc Márquez tiene la idea de ganar en Sachsenring y ya ha dado el primer paso: saldrá primero en las carreras

Nadie habla de él, pero es el líder de MotoGP: Jorge Martín quiere ganar a Marc Márquez

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Cuando a Marc Márquez se le meta algo en la cabeza, difícilmente no lo termina cumpliendo. El piloto de Ducati llegaba hace pocos días a Sachsenring con la idea muy clara: quiere irse a las vacaciones de verano con las mejores sensaciones posibles. Y para ello, qué mejor que competir en uno de sus circuitos favoritos. Durante todo el Gran Premio de Alemania, Márquez ha demostrado estar a un nivel superior al resto. Más rápido y con más riesgos. Sabe que ganar en Sachsenring puede ser un punto de inflexión para él y para el campeonato. El primer paso ya lo ha dado, saldrá primero tanto en la 'sprint' como en la carrera larga y buscará seguir reinando en MotoGP.

Para ello, el de Ducati ha arriesgado más de la cuenta. Hasta en el equipo se sorprendieron cuando habló de hacer tres intentos. Pero es que Marc quería con ansias la primera posición. "Ayer lo dije en el box, 'Mañana me apetece arriesgar'; era la primera vez que sentía que quería tener el récord, por eso también he hecho tres time attack. El 1.19:0 ayer lo vi factible, aunque en el último sector he ido más a asegurar. Hoy hemos reducido el time attack y hemos ganado en ritmo de carrera, que es lo que buscaba, tengo que gestionar una cosita en la sprint y a partir de ahí tirar", confiesa el catalán en DAZN.

A su lado estará Álex Márquez. Gran trabajo del de Gresini, que sigue sin estar al 100% físicamente. En tercera posición, Fabio Di Giannantonio. Y algo más atrás, las Aprilia que tanta guerra están dando. Una oportunidad perfecta para Márquez, que no solo parte en la posición más privilegiada de la parrilla, sino que también ve desde la distancia a sus rivales en el Mundial.

Así queda la parrilla de salida en Sachsenring