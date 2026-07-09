Alberto Cercós García 09 JUL 2026 - 15:21h.

Con las mejoras a la vuelta de la esquina, Pedro de la Rosa tira de optimismo de cara al futuro de Aston Martin

Adrian Newey diseña un coche más rápido que un F1 y Manu Carreño clama al cielo: "Qué pena que no le hayan dado ese a Fernando Alonso"

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El 2026 de Aston Martin y Fernando Alonso puede dar un giro radical tras las vacaciones de verano. Son ya varias las semanas en las que se habla de las mejoras que están por llegar. Un punto de inflexión determinante no solo para las aspiraciones de la escudería británica en lo que resta de temporada, sino también de cara al futuro más próximo de Fernando Alonso. La continuidad del asturiano en la Fórmula 1 no está 100% confirmada, y un paso adelante en cuanto a las prestaciones del AMR26 puede ser clave. Mientras que eso llega, únicamente el optimismo que trasladan desde el interior de Aston Martin es la vara de medir. Y ahí nombres como el de Adrian Newey o Pedro de la Rosa entran en escena.

Hace pocos días era el propio Newey quien explicaba la hoja de ruta de Aston Martin. "Hace unas dos semanas dediqué bastante tiempo a explicarles tanto a Fernando como a Lance exactamente qué estamos haciendo, qué tenemos previsto con este paquete de mejoras, qué planes tenemos para la temporada 2027 y cómo, aunque quizá desde fuera no lo parezca, estamos escuchando muy atentamente sus comentarios e intentando actuar en consecuencias", aseguraba el británico.

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Pedro de la Rosa y su optimismo

Uno de los embajadores de la marca Aston Martin es el mencionado Pedro de la Rosa, quien recientemente ha hablado de esas mejoras y del positivismo que existe ahora en la escudería. "Estoy muy, muy emocionado por lo que viene. Ha sido realmente difícil, pero ahora solo nos queda Spa, y luego podremos hablar de si podremos pelear. Creo que hemos llegado al punto en que veremos todo nuestro potencial en los próximos meses. Puede que no lo parezca por dónde estamos ahora mismo en la parrilla, pero son tiempos realmente emocionantes. Todo está encajando y el puzle se está completando. Pero no olvidemos que la Fórmula 1 es difícil. Venimos de muy lejos y llevará tiempo", resume el español en Planet F1.

La presión está por las nubes, así como la tremenda expectación que hay sobre las futuras mejoras. El objetivo no es dar un paso de gigante, en Aston Martin son conscientes de ello. Más que nada porque si ellos mejoran, los rivales también. Pero empezar a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la cola de la parrilla ya será un primer paso adelante muy importante para todas las partes.