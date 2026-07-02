Javi Rayo 02 JUL 2026 - 13:49h.

Aston Martin y Fernando Alonso darán un paso muy importante pero sigue siendo insuficiente

Fernando Alonso vuelve a ampliar su garaje: su nuevo coche que demuestra que ya es un padre en toda regla

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Todos los alonsistas ansían que llegue el GP de Zandvoort de F1. Aston Martin traerá un monoplaza prácticamente nuevo para la carrera en el circuito belga, siendo esta la gran mejora de toda la temporada. En la escudería británica llevan meses prometiendo que la segunda parte del año será mucho mejor pero según las últimas informaciones, puede que no sea así. Fernando Alonso y Lance Stroll darán un paso adelante muy importante, sí, pero no será ni mucho menos suficiente.

Fernando Alonso, pendiente de las evoluciones de Aston Martin

Aunque las mejoras estaban pensadas para el GP de Spa, se pospondrán hasta el GP de Países Bajos, justo después del parón vacacional. Según informa Auto Racer Italia, en Aston Martin no quieren dar pasos en falso y no montarán las actualizaciones hasta que no estén seguros al 100% de que puedan funcionar. Pese a que estas mejoras cambiarán casi por completo el AMR26, no será suficiente para luchar por podios o victorias.

Según el citado medio, Aston Martin cree que habrá una mejora de 2 segundos por vuelta. Aunque pueda sonar a mucho, en una F1 tan apretada como la de esta temporada, sigue siendo un mundo. Fernando Alonso quedó a 3,9 segundos del mejor tiempo marcado por Antonelli en la Q3 del GP de Austria. Ganar algo más de dos segundos por vuelta sólo les haría avanzar unas cuantas posiciones. Estaríamos hablando de pasar de luchar por los últimos puestos a estar peleando por la decimotercera o decimoquinta posición, aún lejos de la lucha por los puntos y todavía más de las posiciones con derecho a podio. Todo ellos mientras Adrian Newey se afana en encontrar argumentos con los que poder convencer a Fernando Alonso de que renueve -al menos- por una temporada más. El proyecto de Aston Martin tiene brotes verdes de ser ganador, pero ni mucho menos a corto plazo y -desafortunadamente- el tiempo juega en contra del bicampeón del mundo de F1.