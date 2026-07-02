Pillan a Cuti Romero con un mechero gigante en la maleta y a Messi le entra un ataque de risa al verlo

Javi Rayo 02 JUL 2026 - 09:35h.

Leo Messi no ha podido evitar contener la risa al ver al Cuti Romero pasar el dispositivo de seguridad antes de subir al avión

Folarin Balogun, expulsado contra Bosnia por una falta idéntica a la perdonada a Messi

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Los controles de seguridad a los jugadores durante el Mundial nos están dejando imágenes de lo más surrealistas. Los últimos en protagonizarlas han sido Leo Messi y el Cuti Romero. Al ex del Barça le ha dado un ataque de risa en plena pista del aeropuerto al ver lo que el encontraron al futbolista del Tottenham en su maleta. Una de las mujeres que estaba realizando el control encontró un encendedor de barbacoa en la maleta del Cuti Romero, Messi, al verlo, no pudo evitar partirse de risa.

Puedes ver la secuencia completa pinchando en el vídeo superior que aparece en esta noticia.