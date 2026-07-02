El Real Madrid despide a Sergio Scariolo y la afición se ceba con el italiano en redes: “Gracias por nada”

Fran Duarte Madrid, 02 JUL 2026 - 12:21h.

El club ha comunicado oficialmente la salida de Sergio Scariolo, que también se ha despedido, pero la afición no le va a recordar con buen sabor de boca

Clausulazo del Real Madrid para llevarse a Pedro Martínez, el arquitecto del Valencia Basket campeón

Compartir







Tras un año en blanco y muchas decepciones, el Real Madrid ha hecho oficial la salida de Sergio Scariolo como entrenador del equipo de baloncesto. Un adiós amargo y de mutuo acuerdo después de un final de temporada que ha ido de mal en peor y dejando al equipo sin títulos por primera vez desde 2011. De esta manera tanto el club como el entrenador ponen fin a su contrato después de cumplir solo una de las tres temporadas por las que firmó el italiano. Una pieza más en la revolución que planea Florentino Pérez en el equipo de baloncesto y que comenzó con la salida del Chacho Rodríguez para que regresase Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva. Su sustituto será Pedro Martínez y no tardará en hacerse oficial.

El comunicado del Real Madrid

El club ha hecho oficial la salida de Scariolo con el siguiente comunicado:

"El Real Madrid C. F. y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto.

El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas".

Sin embargo, los comentarios en redes sociales a ese comunicado han estado repletos de mensajes de odio hacía el entrenador. “Gracias por nada”, “a tu casa” o “tanta paz lleva como descanso deja” son algunos de los mensajes más repetidos en respuesta al despido de Scariolo, lo que demuestra la decepción de una afición que no creía ya en su entrenador.

La despedida de Scariolo