El jugador croata ha mostrado su desacuerdo con la afición madridista

Sergio Scariolo responde a los pitos de la afición del Real Madrid: "Tienen total libertad"

El Real Madrid ganó al Bayern de Münich (93 - 70) en un encuentro donde los bávaros no mostraron resistencia alguna. Aunque en el inicio del partido todavía se notaba el varapalo de la Copa del Rey, el conjunto blanco se repuso y consiguió llevarse la victoria. Mario Hezonja fue el máximo anotador con 16 puntos.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, fue pitado por su propia afición antes del comienzo del partido. Mientras el speaker del pabellón nombraba al italiano, muchos de los aficionados presentes en el Movistar Arena mostraron su descontento con el técnico de Brescia. El conjunto blanco ya ha perdido dos finales esta temporada y el nerviosismo en la hinchada madridista no para de crecer.

Varios jugadores de la plantilla opinaron sobre ello y Mario Hezonja fue el más tajante de todos. "No estamos para escuchar esta mierda. Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros dando el máximo para el Real Madrid y si no te sientes así, no vengas al partido y ya está" declaró el jugador croata para El Larguero de la Cadena SER.

Sergio Scariolo aceptó las críticas de los aficionados madridistas y declaró que los seguidores tienen libertad de poder expresarse y que cree que los pitos son a raíz de la decepción por la derrota del domingo pasado. También aseguró que esto era lo que esperaba: "Era un poco lo que pretendía: que los jugadores estuviesen apoyados y arropados y si había algo de decepción, perfectamente legítimo, por la derrota del domingo eso lo llevaría yo. Así que todo bien" dijo el técnico a Movistar+.

Hezonja quiere reponerse de la derrota en Copa del Rey

El alero madridista ha asegurado que la plantilla tuvo varios días para pensar y repasar la derrota del pasado domingo frente a Baskonia en la final de la Copa del Rey y que, pese a la frustración, tenían que levantar la cabeza.

"Estoy muy orgulloso de como han salido mis compañeros a la pista porque tocaba ganar y quedarse arriba en los standings" dijo el jugador. Hezonja también dejó claro que no están tranquilos con la temporada del equipo pero que no hay otro camino que seguir trabajando: "Satisfecho no puedo estar porque hemos perdido dos títulos pero en el día a día toca trabajar".

El máximo anotador de la noche también quiso mostrar su papel de líder dentro del vestuario del Real Madrid: "Estos no son mis compañeros, son mis amigos. Llevo mucho tiempo aquí, si alguno se siente mal, me siento mal yo también. Hay que levantar el ánimo y las cabezas". El siguiente encuentro del conjunto blanco será también como locales en Euroliga el jueves 5 de marzo a las 20:45 contra el Virtus Bolonia.