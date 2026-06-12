Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 16:12h.

El exbaloncestista habla del tema del momento

Sergio Scariolo responde a los pitos de la afición del Real Madrid: "Tienen total libertad"

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Rudy Fernández se pronuncia sobre el tema del momento en el micrófono de ElDesmarque. El exbaloncestista español, ahora imagen del Real Madrid, valora el futuro de Sergio Scariolo en el banquillo. El de Palma de Mallorca se basó en su experiencia profesional con el técnico italiano y rompió una lanza en su favor.

Antes, Rudy hizo autocrítica y reconoció que no ha sido la temporada espera en el Real Madrid: "Bueno, yo creo que no es el año que todo el mundo quiere, pero al final es deporte. Tenemos que resetear para lo que viene, seguramente ver las cosas que no hemos hecho bien y que no se repitan. Sobre todo, valorar el año que viene e intentar hacer las cosas mejor".

Al ser cuestionado por la continuidad de Sergio Scariolo, el exbaloncestista se apoyó en su experiencia: "Eso no lo sé, ahí no te puedo decir. Soy embajador, intento estar con los chicos, estar con el staff e intentar apoyar desde la barrera. Me gustaría apoyar dentro de la pista pero ya las piernas no me dan. Y por supuesto, qué te voy a decir yo de Scariolo que me ha entrenado tantos años".