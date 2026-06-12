Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 14:27h.

El club blanco está moviéndose rápido en el mercado

Cuánto se llevaría el Real Madrid con el fichaje de Víctor Muñoz por el Newcastle

Compartir







Una vez superadas las elecciones por la presidencia, Florentino Pérez está moviéndose en el mercado de fichajes. Tras la oferta galáctica rechazada al instante por el Atlético de Madrid, el presidente blanco ha vuelto a cerrar una nueva operación. El tercero del verano antes de la finalización del Mundial 2026 junto a Denzel Dumfries y Ibrahima Konaté.

José Mourinho no había oficializado su regreso al Santiago Bernabéu y ya contaba con sus primeros soldados para la causa. No obstante, ni mucho menos la tarea veraniega estaba finalizada y el Real Madrid ponía el foco en la creación.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad medita la salida de una perla a Primera: el espejo de Jon Karrikaburu

Agazapado y esperando su momento. Y llegó. Unas horas, concretamente 36, bastaron para cerrar una operación que llevaban semanas intentando el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Y todo tiene su explicación.

El Real Madrid cierra en "36 horas" el fichaje que se resistió a Atlético y Barcelona

Hablamos de Bernardo Silva, futbolista que a expensas de la oficialidad se unirá al Real Madrid tras la disputa de la cita mundialista. Hace dos semanas, el periodista Matteo Moretto explicaba cómo estaba la situación entre colchoneros y azulgranas por el fichaje del centrocampista: "Hay una negociación en marcha y avanzada entre el jugador y el Atlético, pero también entre el jugador y el Barcelona. Quiere jugar en LALIGA por un tema personal, pero hay negociaciones avanzadas con los dos equipos. Bernardo quiere aclararse cuanto antes. El Barça le tantea hace tiempo, pero el ATM lo está intentando con todo".

Unos días más tarde, giro completo con la irrupción madridista en las negociaciones. En esta línea, el informador Fabrizio Romano añade que en 36 horas se cerró su llegada al Bernabéu. Entre los motivos y razones que explican el rápido 'sí' del jugador destacan el contrato que ofrece el club blanco.

A las puertas de los 32 años, el Madrid ha ofrecido dos temporadas más otra opcional a Bernardo Silva, lo que podría suponer su último gran acuerdo en la élite futbolística. La insistencia de José Mourinho también ha sido clave. Y el propio centrocampista no es ajeno a la situación de la plantilla madridista, pues a diferencia del FC Barcelona, no hay en nómina futbolistas de su perfil. Argumentos que han bastado al ex del Manchester City.