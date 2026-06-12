El Zaragoza tiende puentes por el fichaje de Ander Herrera: negociación en curso y salario

Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 15:27h.

El centrocampista es agente libre a expensas de la oficialidad

Los motivos de su salida en Boca Juniors

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La vida da muchas vueltas y nada se puede elevar a definitivo. El Real Zaragoza y Ander Herrera pueden ofrecer el enésimo ejemplo de esta enseñanza de vida en el presente mercado de fichajes. Tras un invierno que abrió heridas entre el centrocampista y un amplio sector de la hinchada, con críticas incluidas a la actual propiedad, la realidad es que el jugador bilbaíno será agente libre en las próximas horas y su regreso al club blanquillo se calienta.

El pasado jueves saltaba la noticia. Pese a contar con contrato hasta el 31 de diciembre, Boca Juniors y Ander Herrera decidían separar sus caminos de mutuo acuerdo. Otras fuentes apuntaban a una salida no tan amistosa y que atiende a decisiones del cuerpo técnico, pero la única certeza es que el mediocentro está en el mercado.

Este viernes, en la presentación oficial de Ibai Gómez ante los medios, Lalo Arantegui ha dicho lo siguiente: "Es un futbolista diferente para nosotros en el trato que hay que darle por la trayectoria que ha tenido. El lunes en mi rueda de prensa hablábamos de que en el corto plazo lo más importante para el club es el ascenso, pero también es importante el cómo. Y dentro del cómo, para mí la figura de un jugador como Ander es importante dándole su espacio. Pero vamos, si tengo un uno por ciento de posibilidad de que esté aquí con nosotros, no tengo ninguna duda de que haremos todo lo posible para que esté aquí".

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El Real Zaragoza negocia el regreso de Ander Herrera

Unas declaraciones que hablan por sí solas y que encajan con la información que avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com. Según la citada fuente, Real Zaragoza y Ander Herrera habrían iniciado ya las negociaciones para tratar de acometer un fichaje que se antoja diferencial en la Primera Federación.

El centrocampista, consciente de la situación deportiva y económica del club que ama, estaría dispuesto a cobrar el salario mínimo en la tercera categoría del fútbol español. Mucha tela por cortar, pero Lalo e Ibai han dado el primer paso público. Se tienden puentes... ¿Lo cruzará Ander?