Celia Pérez 12 JUN 2026 - 13:49h.

Presentación oficial del técnico blanquillo

Lalo Arantegui, pendiente de Adrián Liso y del interés de hasta cuatro equipos de Primera

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Ibai Gómez lleva ya semanas en Zaragoza tratando de remodelar la plantilla blanquilla junto a Lalo Arantegui. El técnico vasco ha llegado este verano con el descenso del equipo a Primera RFEF con la intención de crear un proyecto de garantías que les permita volver a la categoría de plata. Ahí aparece el nombre de Ander Herrera, sobre el que tanto el técnico como el director deportivo han dado su punto de vista.

"Es una pregunta que me he preparado desde ayer. Tenemos muy buena relación. Al final cuando las personas toman ciertas decisiones, no tenemos toda la información. Si hablamos de Ander, yo me acuerdo que él siempre hablaba de la ilusión de estar aquí algún día. Yo sé lo que es Ander Herrera como zaragozano y zaragocista. Realmente cuando nosotros buscando perfiles de jugadores, intentamos que nos aporte para ser mejor equipo y en el caso de Ander, lo que nos podría aportar en el campo y también lo que nos podría aportar otras muchas cosas. ¿Si quiero que venga Ander Herrera? Ojalá. Otra cosa es si me preguntas si Ander Herrera está avanzado, no. No he hablado con Ander Herrera nada", señaló Ibai.

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"Yo sé que Ander, desde hace mucho, la unión Zaragoza-Ander algún día va a pasar. Sea como sea. Estoy convencido de ello. Yo creo que Ander puede aportar muchísimas cosas al Zaragoza", añadió el nuevo técnico blanquillo.

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Lalo Arantegui, a por Ander Herrera

Posteriormente, el director deportivo también fue preguntado por la posibilidad del fichaje de Ander Herrera, dejando muy claro que hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. "Es un futbolista diferente para nosotros en el trato que hay que darle por la trayectoria que ha tenido. El lunes hablábamos que lo más importante para el club es el ascenso, pero también es importante el cómo. Y para mí, la figura de un jugador como Ander es importante", apuntó.

"Él tiene sus tiempos ahora para poder hablar con nosotros. Por mi parte, como dirección deportiva, si tengo un 1% de posibilidades, habremos todo lo posible para que este aquí. Para mí es muy importante en el corto, medio y largo plazo. Crear un proyecto con una identidad. Creo que pocos jugadores son un ejemplo como Ander. Por mi parte, si tengo un mínimo de posibilidades de traerlo, apuraré todas las que tenga", añadió.