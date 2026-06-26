Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 10:32h.

El piloto asturiano desvela cual es la única limitación por la que no podría ser campeón del mundo con Aston Martin

En Aston Martin esperan que Fernando Alonso renueve y siga con ellos en la F1: "Es demasiado rápido"

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Todo parece indicar que Fernando Alonso seguirá al menos una temporada más en Fórmula 1, pero todavía no hay nada confirmado. El asturiano ha asegurado que continuará compitiendo la próxima campaña, aunque todavía no ha decidido si será dentro del Gran Circo o en otra categoría. Según explicó él mismo, tomará esa decisión durante o después del parón veraniego, pero el bicampeón del mundo ha vuelto a dejar claro que su compromiso con Aston Martin permanece intacto, independientemente de que siga al volante o no.

Fernando Alonso confía en Aston Martin

Las declaraciones del asturiano durante el 'media day' del Gran Premio de Austria también han servido para zanjar los rumores que le habían situado en Alpine durante las últimas semanas. Alonso le ha restado importancia a esas especulaciones y ha explicado que el mal momento deportivo del equipo favorece la aparición de este tipo de informaciones en cada mercado de pilotos.

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El ovetense ha insistido en que sigue creyendo plenamente en el proyecto liderado por Lawrence Stroll y ha recordado la profunda transformación que está viviendo la estructura de Silverstone. La llegada de Adrian Newey, la alianza con Honda y el desarrollo de las nuevas instalaciones son algunos de los argumentos que, a su juicio, van a hacer que el equipo de el salto definitivo. “Creo en este proyecto y confío en mi equipo. Todos estamos juntos en esto”, señaló.

El gran enemigo de Fernando Alonso es el tiempo

Durante su comparecencia ante los medios, Alonso dejó una reflexión llamativa sobre su futuro y sobre las opciones de conquistar un tercer campeonato del mundo con Aston Martin. “Hemos construido muchas cosas juntos. Este equipo tiene garantías para luchar por campeonatos del mundo. No sabemos si será el año que viene, dentro de tres años o dentro de ocho. Probablemente esa sea mi limitación al volante”, afirmó el asturiano. Además, ha dejado claro que su deseo es ver a Aston Martin campeón “con o sin él pilotando”, por lo que actualmente, el mayor impedimento para que Fernando Alonso pueda conseguir un campeonato del mundo con la escudería británica es el paso del tiempo.